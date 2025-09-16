Primăria Arad va interzice coroanele de flori în cimitire, atât cele naturale, cât și cele din plastic / La Ghioroc s-au redus cu 75% aceste deşeuri



Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât şi cele din plastic, în cimitire, pentru a reduce impactul acestor deşeuri asupra mediului, în timp ce în comuna Ghioroc majoritatea localnicilor au renunţat la ele în urmă cu cinci ani, în urma unei propuneri a administraţiei locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puţine gunoaie din cimitire, transmite Agerpres.

Reprezentanţii Primăriei Arad au declarat, marţi, pentru AGERPRES, că demersurile pentru interzicerea coroanelor de flori au fost începute în primăvară, iar în luna iulie a avut loc şi o dezbatere publică pe acest subiect. Recent, a fost finalizat proiectul care va fi supus votului consilierilor locali.

„A fost elaborat un proiect de hotărâre care prevede interdicţia de introducere în interiorul cimitirelor publice a florilor şi/sau coroanelor funerare confecţionate din plastic sau metale greu degradabile, dăunătoare mediului, precum şi a celor naturale, cu excepţia jerbelor naturale de dimensiuni mici care să nu aibă în componenţă materiale din plastic sau metale greu degradabile. Cei care nu vor respecta aceste reglementări riscă amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Proiectul a fost supus procedurii de transparenţă decizională şi urmează să fie introdus pe ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Consiliului Local Municipal de luna aceasta”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Interdicţia ar urma să se aplice doar în cimitirele aflate în administrarea Gospodăririi Comunale Arad: Cimitirul „Eternitatea”, Cimitirul „Pomenirea”, Cimitirul din cartierul Gai şi Cimitirul din cartierul Mureşel.

În comuna arădeană Ghioroc, cantitatea de deşeuri adunată din cimitire s-a redus cu până la 75% în ultimii cinci ani, de când localnicii au înlocuit coroanele de flori din plastic sau naturale cu plicuri cu bani acordate familiilor îndoliate. Propunerea a fost făcută în toamna anului 2020 de către primar şi a prins repede la localnici, astfel că nu a mai fost nevoie de adoptarea unor reglementări în Consiliul Local prin care coroanele să fie interzise.

„La vreme respectivă, am făcut un apel către populaţie şi o campanie pentru a promova ideea de a ajuta financiar familiile îndoliate, în loc să ducem în cimitire coroane de flori care ajung în cele din urmă la gunoi. Pentru că propunerea noastră a fost primită bine de locuitori, nu a mai fost nevoie să interzicem coroanele prin hotărâre a Consiliului Local. Faptul că oferi familiei îndurerate un plic cu bănuţii pe care i-ai fi dat pe coroană este cu adevărat un ajutor. Din ce am văzut, doar familiile celor decedaţi mai pun coroane pe morminte, iar cantitatea de deşeuri adunată din cimitire a scăzut cu până la 75%. Ne bucurăm că exemplul nostru a început să fie preluat de alte primării din ţară”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan.

Primăria a instalat la capelă inclusiv cutii speciale de colectare a plicurilor cu bani, pe care le deschid rudele îndoliate după înmormântare.

Înainte de adoptarea de către localnici a propunerii Primăriei Ghioroc, din cimitire se colectau peste 20 de tone de deşeuri, iar acum se mai colectează în jur de cinci tone.