Pădurea amazoniană a pierdut o suprafață echivalentă cu Spania în 40 de ani

Pădurea amazoniană din Brazilia a fost decimată în patru decenii cu o suprafață apropiată de cea a Spaniei și se apropie de un „punct fără întoarcere”, potrivit datelor publicate luni de rețeaua de monitorizare Mapbiomas, scrie Le Figaro.

În cea mai mare țară din America Latină, cea mai mare pădure tropicală de pe planetă a pierdut 49,1 milioane de hectare între 1985 și 2024, potrivit datelor satelitare compilate de această rețea care reunește ONG-uri, universități și companii de tehnologie.

Amazonia se apropie de „punctul fără întoarcere dincolo de care pădurea nu mai poate supraviețui” ca atare, deoarece amenință să atingă pragul de 20-25% de vegetație autohtonă pierdută, explică Bruno Ferreira, cercetător la Mapbiomas, citat într-un comunicat. „În cazul pierderilor importante de vegetație, ciclul ploilor este întrerupt și zone întinse tind să se transforme în savană”, explică el pentru AFP.

Defrișări și incendii devastatoare

Brazilia, care va găzdui în noiembrie conferința ONU privind clima COP30 în orașul amazonian Belem, adăpostește aproximativ 60% din pădurea amazoniană, adică 421 de milioane de hectare în total. În 2024, suprafața ocupată de activități umane, în special agricole, a ajuns la 15,3%, potrivit Mapbiomas. Suprafața ocupată de creșterea animalelor a crescut de aproape cinci ori între 1985 și 2024, ajungând la 56,1 milioane de hectare. Pădurea joacă un rol crucial în absorbția gazelor cu efect de seră responsabile de încălzirea globală.

În Brazilia, defrișările din Amazon au crescut cu 4% între august 2024 și iulie 2025, în special din cauza incendiilor devastatoare favorizate de seceta istorică care a lovit țara anul trecut. Cu toate acestea, defrișările au scăzut semnificativ după revenirea la putere, în ianuarie 2023, a președintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, după creșteri puternice înregistrate în timpul mandatului predecesorului său de extremă dreapta, Jair Bolsonaro.