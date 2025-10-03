Trump anunță ultimatum pentru teroriștii Hamas: Au termen până duminică seara să accepte acordul pentru Gaza, altfel se vor confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza – alternativa fiind să se confrunte cu „iadul”, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului” (luni, ora 1:00, ora României – n.r.), a scris Trump vineri pe reţelele sociale.

„Toate ţările au semnat! Dacă acest acord de ULTIMĂ ŞANSĂ nu va fi încheiat, un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum se va dezlănţui împotriva Hamas”, a subliniat Trump.

Întrebat dacă grupul său a finalizat răspunsul la planul lui Trump pentru Gaza, un oficial Hamas a declarat joi seara pentru Reuters: „Nu încă, discuţiile intense sunt în curs”.

Oficialul a spus că Hamas a purtat discuţii cu mediatorii arabi, Turcia şi facţiunile palestiniene pentru a contura „răspunsul palestinian”.

Trump a declarat marţi că va acorda Hamasului trei-patru zile pentru a accepta documentul în 20 de puncte, care solicită grupului să se dezarmeze – o cerere pe care acesta a respins-o anterior.

Planul specifică un armistiţiu imediat, un schimb al tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas cu palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere treptată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamasului şi introducerea unui guvern de tranziţie condus de un organism internaţional.

Preşedintele SUA, din ce în ce mai frustrat de eşecul său de a asigura încetarea focului, a descris Hamas ca o „ameninţare nemiloasă şi violentă în Orientul Mijlociu”, care a atras represalii severe pentru atacul său din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

În postarea sa de pe Truth Social, Trump a spus că militanţii Hamas rămaşi în Gaza sunt prinşi în capcană şi „vor fi vânaţi şi ucişi” dacă nu vor accepta acordul, avertizând totodată „palestinienii nevinovaţi” să plece în zone sigure din Gaza, fără a specifica unde ar fi acestea.