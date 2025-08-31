Trump anunță că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui alegător să se identifice înainte de a vota

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

„Actul de identitate al alegătorului trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPŢII! Voi emite un ordin executiv în acest scop!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

„De asemenea, nu se permite votul prin corespondenţă, cu excepţia celor foarte bolnavi şi a militarilor aflaţi la distanţă”, a adăugat el.

Trump a chestionat mult timp sistemul electoral american şi continuă să susţină în mod fals că înfrângerea sa din 2020 în faţa preşedintelui democrat Joe Biden a fost rezultatul unei fraude pe scară largă. Preşedintele şi aliaţii săi republicani au făcut, de asemenea, afirmaţii nefondate despre un vot pe scară largă al persoanelor care nu au cetăţenie americană.

De ani de zile el a cerut, de asemenea, eliminarea maşinilor de vot electronice, insistând în schimb pentru utilizarea buletinelor de vot pe hârtie şi a numărării manuale a voturilor – un proces despre care oficialii electorali spun că este consumator de timp, costisitor şi mult mai puţin precis decât numărarea automată a voturilor.

La începutul lunii august, Trump s-a angajat să emită un ordin executiv pentru a pune capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondenţă şi a maşinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026. Cu toate acestea, alegerile federale sunt administrate la nivel de stat şi nu este clar dacă preşedintele are puterea constituţională de a adopta o astfel de măsură.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor fi primul referendum naţional privind politicile interne şi externe ale lui Trump de la revenirea sa la putere în ianuarie. Democraţii vor încerca să spargă controlul republicanilor atât asupra Camerei Reprezentanţilor, cât şi asupra Senatului, pentru a bloca agenda internă a lui Trump.