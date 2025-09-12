G4Media.ro
garda nationala sua
sursa foto: Captură video

Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în oraşul Memphis, statul Tennessee, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Mergem în Memphis. Memphis are probleme mari. Primarul este fericit, este un primar democrat (…) Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la trimiterea de trupe şi de agenţi federali în capitală luna trecută.

Trump, care a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală în pofida scăderii numărului de infracţiuni violente în numeroase oraşe, a anunţat decizia de a desfăşura trupe federale în Memphis după ce a întâmpinat rezistenţă în ceea ce priveşte planurile sale de a trimite agenţi federali de imigrare (ICE) şi trupe ale Gărzii Naţionale în Chicago.

El a spus că trupe ale Gărzii Naţionale ar putea fi desfăşurate şi în alte oraşe, inclusiv în New Orleans, Louisiana.

Măsurile anunţate de Trump în oraşe conduse de democraţi au condus la proteste, inclusiv o demonstraţie la care au participat câteva mii de persoane la Washington weekendul trecut.

Trump susţine că infracţiunile violente afectează oraşe americane precum Washington. El a plasat Departamentul de Poliţie din capitala SUA sub control federal direct şi a trimis personal federal de aplicare a legii, inclusiv membri ai Serviciului de Imigrare, pentru a patrula pe străzile oraşului.

