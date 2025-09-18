Trump a calificat anularea programului de televiziune al lui Jimmy Kimmel de la ABC drept „veşti bune” / Într-una din emisiuni comediantul s-a referit la moarta activistului Charlie Kirk

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat marţi drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC, după ce într-una din emisiunile sale Kimmel s-a referit la moartea activistului conservator Charlie Kirk, ucis pe 10 septembrie, informează joi EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Programul lui Kimmel, cu indicatori de audienţă scăzuţi, este anulat; felicitări ABC pentru că în final a avut curaj”, a reacţionat preşedintele Trump pe contul său oficial de pe reţeaua Truth Social.

Preşedintele american l-a caracterizat pe Kimmel ca fiind „un ratat complet” şi a subliniat că, potrivit lui, ratingul său este „foarte slab”, transmite Agerpres.

Programul Jimmy Kimmel Live, difuzat noaptea pe ABC, reţea deţinută de Disney, a fost anulat după ce luni gazda a ironizat impactul pe care moartea lui Kirk l-a avut asupra preşedintelui Trump şi a difuzat un clip înregistrat săptămâna trecută în care un jurnalist îl întreabă pe preşedinte cum face faţă asasinatului, la care el răspunde: „Cred că foarte bine”, trecând imediat la comentarii despre construirea noii săli de dans a Casei Albe.

În aceeaşi emisiune, Kimmel a spus că „gaşca MAGA a încercat cu disperare să îl eticheteze pe acest băiat (Tyler Robinson), care l-a ucis pe Charlie Kirk, ca fiind orice altceva decât unul dintre ei şi să facă tot posibilul pentru a obţine un câştig politic”.

Nexstar, compania responsabilă legal de ABC, a emis o comunicat în care a afirmat că „se opune ferm comentariilor recente făcute de domnul Kimmel despre asasinarea lui Charlie Kirk şi va înlocui programul în pieţele sale afiliate la ABC”.

Donald Trump a profitat de mesajul său despre anularea programului lui Jimmy Kimmel pentru a cere, de asemenea, suspendarea emisiunii de noapte a lui Seth Meyers de la NBC, pe care a calificat-o drept „ratată” şi a criticat-o pentru audienţele sale scăzute şi pentru acoperirea media pe care o consideră părtinitoare.

Aceste acţiuni ale preşedintelui american împotriva unor persoane din mass-media se adaugă la procesul de de miliarde intentat publicaţiei The New York Times şi la episodul în care a încercat să reducă la tăcere un reporter australian la Casa Albă atunci când acesta l-a întrebat despre afacerile sale.