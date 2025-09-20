G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Trei bărbaţi s-au intoxicat cu vapori de benzină dintr-un rezervor în localitatea buzoiană Mărunţişu / Unul dintre ei este resuscitat

Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de benzină în incinta unei societăţi comerciale din localitatea Mărunţişu, judeţul Buzău. Pompierii au fost solicitaţi să intervină, un bărbat este resuscitat, iar unul încă nu a fost scos din rezervor, transmite News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, la faţa locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială multirisc, o ambulanţă SMURD şi două echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

Până la sosirea salvatorilor, unul dintre muncitori a reuşit să se autoevacueze. Acesta era conştient şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Al doilea bărbat a fost scos de pompieri din rezervor în stare de inconştienţă şi predat medicilor, care au început manevrele de resuscitare.

Al treilea bărbat se află încă în rezervor, iar echipele ISU desfăşoară în continuare operaţiuni pentru extragerea lui.

Conform primelor date, cei trei ar fi intrat în rezervor pentru a-l curăţa, fără să îşi dea seama că nivelul de vapori de benzină acumulat în interior devenise periculos. Pentru eficientizarea intervenţiei a fost solicitat şi un elicopter SMURD, care se îndreaptă spre locul incidentului.

