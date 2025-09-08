Ministrul de externe sud-coreean încearcă să rezolve în SUA situaţia celor aproximativ 300 de muncitori reţinuţi de autorităţile americane

Ministrul de externe sud-coreean Cho Yun urmează să ajungă luni în Statele Unite, pentru a soluţiona situaţia creată de reţinerea a sute de compatrioţi ai săi reţinuţi de autorităţile americane, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Coreea de Sud, care s-a angajat să investească masiv în SUA, a anunţat duminică încheierea unor negocieri pentru eliberarea a circa 300 de lucrători sud-coreeni arestaţi la o fabrică de baterii din statul Georgia, un proiect în curs de construcţie al companiilor Hyundai Motor şi LG Energy Solution (LGES). Conform afirmaţiilor de la Seul, se lucrează la un plan de repatriere a respectivilor pe calea aerului, săptămâna aceasta.

Raidul agenţilor Departamentului pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security, DHS) şi valul de arestări au şocat opinia publică din Coreea de Sud, aliată importantă a Statelor Unite, în contextul eforturilor de finalizare a unui acord comercial bilateral convenit în iulie.

Operaţiunea DHS a avut loc la numai zece zile după o întâlnire la Washington a preşedinţilor celor două ţări – Lee Jae Myung, repectiv Donald Trump, care au promis legături de afaceri mai strânse.

Eforturile lui Cho vor viza transportul cu un avion charter a muncitorilor, în majoritate angajaţi ai unor subcontractori.

Un oficial din ministerul de externe de la Seul a dezvăluit, fără a da alte detalii, că repatrierea va fi denumită „plecare voluntară”.

Trump, care a ordonat intensificarea deportărilor de pe întreg teritoriul SUA, a declarat săptămâna trecută că nu ştia despre incidentul din Georgia. El a susţinut că arestaţii erau „imigranţi clandestini”, iar duminică a cerut companiilor străine care investesc în economia americană să „respecte legile privind imigraţia ale Naţiunii noastre”. Reuters a perceput tonul preşedintelui ca „mai conciliant”.

„Investiţiile voastre sunt binevenite şi vă rugăm să vă aduceţi LEGAL oamenii foarte inteligenţi, cu mari talente tehnice, pentru a construi produse de Clasă Mondială, şi vă vom da posibilitatea de a face asta rapid şi legal”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Pe şantierul proiectului Hyundai-LGES au fost reţinuţi în total 475 de suspecţi, în cadrul celei mai mari operaţiuni de aplicare a legii din istoria DHS.

Coreea de Sud şi-a exprimat nemulţumirea atât faţă de reţinerea celor 300 de cetăţeni ai săi, încătuşaţi şi înlănţuiţi, cât şi faţă de difuzarea publică a unor înregistrări video ale raidului în care s-au folosit vehicule blindate.

Hyundai Motor este unul din cei mai mari investitori străini din SUA şi una din companiile care vor contribui la un fond de investiţii de 350 de miliarde de dolari promis de Coreea de Sud pentru piaţa americană. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că unora din angajaţi li s-a recomandat să îşi suspende orice călătorii în Statele Unite care nu sunt strict necesare.

Şi LGES a suspendat deplasările în interes de serviciu în SUA, în afară de anumite cazuri excepţionale, urmând să îşi recheme angajaţii aflaţi acum pe teritoriul american.