Trei apeluri de finanțare prin fonduri europene deschise în Regiunea București-Ilfov, până în septembrie, pentru eficiență energetică și mobilitate urbană

Trei apeluri de finanțare sunt deschise până la data de 1 septembrie, respectiv 11 septembrie, cu finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, potrivit Buletinului regional transmis de ADR București-Ilfov.

Luni, 11 august a fost deschisă depunerea cererilor de finanțare în Regiunea București-Ilfov pentru două apeluri din cadrul Priorității 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, și anume: Apelul dedicat Creșterii eficienței energetice a clădirilor publice și Apelul dedicat Creșterii eficienței energetice și nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirilor publice.

1)Apelul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice”; buget: 37.857.820 euro (FEDR+BS), din care 15.143.128 euro din FEDR

2)Apelul „Creșterii eficienței energetice și nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirilor publice”, Buget total: 38.000.000 €; din care 15.200.000 € din FEDR

Termen limită: 11 septembrie

Pot depune proiecte:

a) Autoritățile publice centrale:

 Ministerele, alte structuri aflate în subordonarea sau în coordonarea Guvernului sau a ministerelor și autorități administrative autonome

 Instituția prefectului

b) Autoritățile și instituțiile publice locale:

– Unitățile Administrativ Teritoriale: UAT comună, oraș, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București)

– Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale

c) Instituții naționale care au drepturi de proprietate/administrare asupra clădirilor de utilitate publică eligibile pentru prezentul apel de proiecte.

d) Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale

Proiectele depuse trebuie să aibă o valoare minimă de 500.000 euro.

Pentru autoritățile și instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice, finanțarea de la UE va acoperi:

• maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru proiectele localizate in Judetul Ilfov și 93% pentru proiectele localizate in Municipiul București – din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat;

• minimum 2% de la autorităţile publice locale (instituții publice locale) din județul Ilfov, minimum 7% de la autoritățile publice locale (instituții publice locale) din București.

Pentru autoritățile publice centrale:

• maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile, din Fondul European de Dezvoltare Regională;

• 60% din valoare proiectului, asigurată de la bugetul autorităților publice centrale (sau alte organe de specialitate care se organizează din subordinea acestora).

Durata proiectului se va corela cu calendarul de activități propus, graficul de implementare al proiectului completat de către solicitant în cadrul secțiunii Activități din cererea de finantare, și nu va depăși 31.12.2029.

3) Apelul pentru Mobilitate urbană: buget total 204.860.553,00 € (FEDR+BS)

Termen limită: 1 septembrie

Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte PR BI pot fi: