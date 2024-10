Tratament cu celule modificate genetic, în premieră, la Institutul Regional de Oncologie Iași / Propriul sistem imunitar al organismului învață să lupte ţintit împotriva celulelor tumorale

Medicii de la Compartimentul de Transplant Medular din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iaşi au anunţat că au efectuat prima procedură de terapie celulară CAR-T (chimeric antigen receptor -T cell) unei fete în vârstă de 22 de ani, diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică, informează Agenția de presă Rador, care citează radio Iași.

Această terapie este un tip nou de imunoterapie care foloseşte activarea sau învăţarea propriului sistem imunitar al organismului să lupte ţintit împotriva celulelor tumorale, fără să afecteze celulele sănătoase, aşa cum se întâmplă în cazul tratamentelor clasice precum chimioterapia sau radioterapia.

„Practic, se recoltează celulele T din sângele pacientului, se transmit la un centru din afara ţării, acolo se modifică genetic, şi se întorc sub formă de tratament infuzabil. Infuzia de limfocite T (CAR-T) se face la pacientul pregătit pentru această procedură într-un centru de transplant specializat în terapii celulare”, a explicat dr. Angela Dăscălescu, coordonatorul Compartimentului de Transplant de Celule Stem Hematopoietice.

Potrivit acesteia, până acum în România acest tip de tratament a mai fost utilizat doar la Institutul Clinic Fundeni.

Angela Dăscălescu menţionează că, la IRO Iaşi, beneficiara primelor celule modificate genetic sub forma unei perfuzii este o tânără de 22 de ani diagnosticată cu cu leucemie acută limfoblastică, cu recădere după allotransplant de celule stem hematopoietice.

„Acum este internată sub observaţia medicilor ieşeni din Compartimentul de Transplant Medular timp de 14 zile de după administrarea terapiei celulare şi, deocamdată, starea ei generală este bună şi fără complicaţii majore”, a precizat dr. Dăscălescu.

Ea a subliniat că, deocamdată, terapia CAR-T este aprobată în România doar în anumite forme de cancer de sânge, precum limfomul malign difuz cu celulă mare B şi leucemia acută limfoblastică B, care nu mai răspund la alte terapii.

Conform statisticilor IRO Iaşi, de la acreditarea Compartimentului de Transplant Medular, din 2017 şi până în prezent, au fost efectuate 300 de transplanturi de celule stem hematopoietice. Din cele 300 de proceduri efectuate la IRO până în prezent, 210 au fost de autotransplant şi 90 de allotransplant, dintre care de la donator înrudit 53 şi neînrudit 37. Patologia predominantă pentru care s-a efectuat autotransplant a fost mielomul multiplu, urmată de limfoamele maligne. Vârsta pacienţilor cu autotransplant a fost cuprinsă între 18 ani şi 69 de ani.

„Patologiile pentru care s-a efectuat allotransplant au fost leucemia acută mieloblastică, leucemia acută limfoblastică şi câteva cazuri de limfoame maligne cu vârste cuprinse între 19 ani şi 65 de ani. Procedura cu numărul 300 a fost realizată la finalul lunii septembrie şi este inedită prin faptul că a fost allotransplant de la un donator neînrudit din Registrul de Donatori de Celule Stem Hematopoietice din Regatul Unit al Marii Britanii, pentru o pacientă cu leucemie acută mieloblastică. Pacienta în vârsta de 61 de ani este în evidenţa Clinicii de Hematologie din IRO Iaşi din februarie 2024 şi a primit indicaţie de transplant încă de la diagnostic. Evoluţia pacientei postransplant este favorabilă”, a explicat dr Dăscălescu.

La IRO Iaşi, Compartimentul de Transplant Medular are şase paturi, lista de aşteptare pentru transplant de celule stem fiind de peste 60 de persoane. Aici se primesc pacienţi din toată ţara, tratamentul fiind gratuit pentru pacienţii oncologici.

„Aceste intervenţii au furnizat pacienţilor noştri o nouă experienţă şi o şansă reală la viaţă, în special celor cu afecţiuni hematologice severe, cum ar fi leucemiile şi limfoamele. Indicaţiile transplantului de celule stem hematopoietice si ale noilor terapii celulare CAR-T sunt în continuă expansiune, astfel încât tot mai mulţi pacienţi vor avea nevoie de aceste proceduri. Un efort coordonat la nivel naţional pentru a creşte capacitatea de transplant a marilor centre deja existente şi de dezvoltare a noi centre este imperativ pentru a asigura accesul pacienţilor în timp util la aceste două proceduri care pot fi salvatoare de viaţă”, a mai menţionat dr. Angela Dăscălescu.