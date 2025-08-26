Transport sustenabil sau greenwashing? Acordul Lufthansa Cargo – Shein stârnește controverse

Lufthansa Cargo, una dintre cele mai mari companii de transport aerian de marfă din Europa și parte a grupului Lufthansa, a semnat un Memorandum de Înțelegere cu gigantul chinez de ultra fast fashion Shein. Acordul, anunțat la 19 august 2025, prevede ca Lufthansa Cargo să asigure livrările internaționale ale Shein, folosind treptat combustibil sustenabil pentru aviație (SAF), scrie Fashion United.

Conform documentului, în următoarele șase luni cele două părți trebuie să stabilească acțiuni concrete precum:

Alimentarea zborurilor cu SAF obținut din materii prime regenerabile (uleiuri uzate, reziduuri agricole, biomasă sau e-fuels pe bază de hidrogen verde și CO₂ captat).

Certificarea oficială a volumelor de SAF utilizate prin Proof of Sustainability, un standard care documentează reducerea emisiilor comparativ cu kerosenul convențional.

Creșterea transparenței și a trasabilității privind impactul logistic și de mediu al transportului produselor Shein.

Acordul scoate în evidență o contradicție între ambițiile politice europene de reglementare a ultra fast fashion și interesele economice ale marilor corporații. În ianuarie 2025, Germania a lansat un plan național de acțiune, aliniat strategiei Comisiei Europene, pentru a reduce impactul social și ecologic al comerțului online. Totuși, prin acest parteneriat, Lufthansa Cargo se poziționează ca actor central în logistica unuia dintre cei mai controversați jucători ai industriei.

Grupul Lufthansa, dincolo de operațiunile cargo, a transportat peste 130 de milioane de pasageri în 2024, confirmându-și influența și puterea economică (sursa: Raport anual Lufthansa Group 2024).

Federația Franceză de Îmbrăcăminte pentru Femei (FFFPAPF) a reacționat dur la acest acord. Președintele său, Yann Rivoallan, a denunțat ipocrizia companiilor:

„Cum ar putea transportul de poliester și produse de unică folosință cu un kerosen care consumă ceva mai puțin CO₂ să le facă ecologice? Este, iertați expresia, vopsire pe mizerie.”

Rivoallan a catalogat gestul drept greenwashing clasic, folosirea limbajului sustenabilității pentru a justifica extinderea unui model de business extrem de poluant. „Singura cale de a proteja consumatorii și de a salva locurile de muncă europene este blocarea Shein, nu normalizarea expansiunii sale sub o etichetă verde”, a declarat acesta pentru FashionUnited.

Acordul vine într-un context în care ultra fast fashion se confruntă cu critici tot mai dure din partea autorităților, sindicatelor și consumatorilor pentru impactul său asupra mediului și pentru practicile de muncă. Deși Lufthansa și Shein prezintă parteneriatul ca pe un pas spre o logistică mai „verde”, criticii avertizează că astfel de inițiative riscă să mascheze problemele reale: supraproducția, cultura produselor de unică folosință și dependența globală de textile sintetice ieftine.

Dacă acest parteneriat va rămâne un demers real de sustenabilitate sau va fi catalogat ca un nou caz de greenwashing corporatist rămâne o întrebare fierbinte, una la care factorii de decizie europeni și consumatorii nu vor putea să rămână indiferenți.