Traian Băsescu avertizează că o victorie a partidelor pro-ruse în Republica Moldova ar aduce la frontiera României ”o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”

Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat duminică într-o postare pe rețelele sociale că o victorie a partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova ar face ca țara vecină să cadă în sfera de influență a Rusiei.

”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a amintit de rolul major al diasporei moldovene, la fel ca și la alegerile prezidențiale din 2024.

”Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora”.

El a avertizat că victoria forțelor pro-ruse ar constitui o problemă de securitate și pentru România.

”O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a mai declarat Traian Băsescu.