Tradiții de sute de ani, vânătoare de foci și consiliul pescarilor: Cum arată viața în Maakalla, cea mai izolată insulă din Marea Baltică

Aflată în derivă în largul coastei finlandeze, această mică insulă prinde viață în fiecare vară și oferă o privire fascinantă asupra modului în care trăiau odinioară finlandezii, scrie BBC.

Acum un an, la sfârșitul lunii septembrie, o mână de copaci în care încolțesc fructe sălbatice erau ultimele semne de viață de pe Maakalla, o insulă singuratică situată la 18 km de coasta de vest a Finlandei, în Golful Bothnian. O echipă BBC a vizitat micuța insulă cu câteva zile înainte ca aceasta să fie îngropată în zăpadă.

„Știți, când insula a fost descoperită [de pescari și vânători de foci în secolul al XV-lea], era la doar 9 mm deasupra suprafeței apei”, a explicat Matti Hautala, căpitanul bărcii care aduce turiști pe insulă din portul Keskuskari de pe continent. Aproape întreaga insulă era cândva sub apă, dar lucrurile au început să se schimbe acum aproape 10.000 de ani, odată cu topirea ghețarilor care acopereau zona în timpul ultimei Epoci Glaciare. Pământul care susține Golful Bothnian continuă să se ridice încet, de la an la an – un fenomen cunoscut sub numele de ridicare glacio-isostatică. Astăzi, insula se află la mai mult de 5 m deasupra nivelului mării.

O simplă privire dezvăluie rapid faptul că Maakalla nu este o insulă obișnuită. Aici nu există magazine, restaurante, mașini, drumuri, pensiuni sau – în cea mai mare parte – chiar oameni, ci doar cranii de foci montate pe ușile cabanelor goale. Acest lucru se datorează faptului că, pe măsură ce insula s-a ridicat încet din mare, ea și zona înconjurătoare au devenit un important centru de pescuit de heringi în Marea Baltică.Dar pe măsură ce agricultura și alte industrii s-au dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, tot mai puțini dintre cei aproximativ 700 de pescari care veneau aici în fiecare vară din regiunea Kalajoki din apropiere aveau nevoie să petreacă aceste perioade lungi și singuratice departe de familiile lor.

Astăzi, doar o mică parte dintre acești pescari se întorc în fiecare vară la cabanele strămoșești ale familiilor lor, aducând apă, lemne și alte provizii de care au nevoie pentru a supraviețui. În timpul acestor perioade de săptămâni sau luni, din mai până în septembrie, orașul fantomă din Maakalla se trezește din nou la viață, iar turiștii de o zi se înghesuie să vadă obiceiurile și tradițiile pe care finlandezii le îmbrățișau odinioară.

Deși din punct de vedere tehnic aparține Finlandei, Maakalla se bucură de un statut autonom și este condusă de un consiliu al pescarilor locali aleși în fiecare vară. Tradiția datează din 1771, când Finlanda se afla sub stăpânire suedeză, iar regele Adolf Fredrik a acordat insulei un statut special de autoguvernare datorită naturii sale îndepărtate. În 1809, Finlanda a căzut sub control rusesc înainte de a-și declara independența în 1917.

În ciuda menținerii neutralității în timpul Războiului Rece, Finlanda a aderat la Uniunea Europeană în 1995 și a solicitat aderarea la NATO după invazia rusă din Ucraina din 2022. Interesant este că Maakalla nu face parte din nicio alianță.

După cum explică Hautala, „Nimeni nu locuiește aici permanent”.

Deoarece apele din jur se transformă într-un strat de gheață în fiecare iarnă, insula este complet izolată de continent. „În jur de 20 de persoane locuiesc aici vara și câțiva turiști de o zi, dar este pustiu în restul anului”. Prin urmare, pescarii din Maakalla trăiesc după legi duble: în timpul săptămânilor sau lunilor în care se află pe insulă, sunt conduși de consiliul pe care îl aleg; când se întorc pe continent, sunt membri ai UE și ai NATO, la fel ca toți cetățenii ceilalți cetățeni ai Finlandei.

Când Hautala avea 10 ani, bunicul său a renunțat la cabană când a devenit prea bătrân pentru a o mai întreține și, conform obiceiului local, el sau familia sa nu au cum să o recupereze. „Niciuna dintre cabanele de aici nu poate fi cumpărată sau vândută”, răspunde el încet.

„Am încercat mult, dar nu am reușit”.

Când colibele aproape identice, vopsite în tonuri de roșu intens, au fost construite în anii 1700, existau aproximativ 150. Astăzi, au mai rămas mai puțin de 50 de colibe, iar supraviețuirea lor este în mâinile consiliului.

Ne oprim curând în fața unei stânci mari acoperite cu mușchi, înconjurată de pietre mai mici, asemănătoare unor broaște țestoase.

Conform lui Hautala, „consiliul insulei se adună în fiecare vară pentru întâlnirile kari („insula mică”), în duminica cea mai apropiată de ziua Sfântului Iacob (25 iulie), pentru a alege membrii și a lua alte decizii importante”, cum ar fi deportarea pescarilor vinovați de infracțiuni comise pe insulă – ceea ce se întâmplă rar”.

Insula are și un mic far, nu mai înalt decât un adult obișnuit, construit în vârful unui morman de pietre. „Este pentru ca bărcile să localizeze insula”, explică localnicii. Obiceiul local spune că oricine vizitează Maakalla trebuie să ia prima piatră pe care calcă și să o adauge la grămada în creștere a farului pentru a-i crește înălțimea.

„Pe vremuri, insula își numea propriul preot, care îndeplinea și funcția de primar, și aici locuia el”, spune Mattis Tervonen, un ghid local. „Dar acum, în fiecare an este ales doar un primar, iar preotul vizitează insula pentru a inaugura ceremonia consiliului și pentru a oficia nunți la capelă.”

Reporterii BBC au ajuns și la muzeul Maakalla, construit recent, care prezintă artefacte istorice și texte justificative în finlandeză. Fotografii alb-negru și hărți vechi ale regiunii împodobesc pereții. Plăci de piatră acoperă partea de sus a găleților pescarilor, care erau folosite pentru depozitarea heringilor prinși în mare, dar cele mai interesante detalii sunt legate de tradiția vânătorii de foci.

„Spre [sfârșitul] primăverii, când gheața este încă intactă [dar începe să se topească], vânătorii de foci [din Maakalla] pornesc cu bărcile lor și se îndreaptă spre mijlocul mării”, spune Hautala. „Acolo trăiesc focile pe tot parcursul anului. Sunt prea multe și ajung să mănânce tot peștele din ape.” Hautala explică faptul că locuitorii din Maakalla cred că practica milenară a vânătorii de foci ajută la prevenirea suprapopulării.

Poate cea mai izbitoare caracteristică arhitecturală a insulei este biserica de lemn și clopotnița construite în 1780. Fațada clădirii este stropită cu roșu, în timp ce ușile și ferestrele sunt galbene . Tavanul bisericii este proiectat să semene cu o corabie răsturnată; capetele sale au forma unui arc și a unei pupe, iar în locul unei cruci, în centrul său atârnă o barcă mare din lemn. Hautala explică faptul că, de-a lungul secolelor, majoritatea pescarilor din Maakalla s-au căsătorit aici și, într-o întorsătură neașteptată, biserica a devenit acum populară pentru turiștii care vor să se căsătorească pe insulă.