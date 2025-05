Tom Cruise spune că a fost distribuit în „Rain Man” după ce sora sa l-a îndemnat să se apropie de Dustin Hoffman la un restaurant / Hoffman a propus să facă un film împreună

Poate că Tom Cruise nu ar fi jucat niciodată în „Rain Man” dacă nu ar fi fost sora lui mai mică, scrie Variety.

În timpul unei conversații ample purtate duminică la British Film Institute (BFI) din Londra, Cruise a reflectat asupra filmelor care i-au marcat cariera și a spus povestea întâlnirii sale întâmplătoare cu Dustin Hoffman într-un restaurant din New York. Era 1984 și Cruise tocmai filmase „Legend”, regizat de Ridley Scott. Se întorsese în Statele Unite în vizită la sora sa, Cass, care l-a zărit pe Hoffman în fața restaurantului.

„Ea a spus: „Uite-l pe Dustin Hoffman. M-am uitat în sus și el era acolo, cu o pălărie – făcea „Moartea unui comis-voiajor” – și comanda mâncare la pachet”, a povestit Cruise. „Ea mi-a spus: ‘Du-te acolo și salută-l’. I-am spus, ‘Nu am de gând să-l salut.’ Mi-a spus: ‘Îl cunoști, îi știi filmele’. Și ea nu face lucruri de genul ăsta. Și eu nu mă apropii de oameni, dar ea a fost atât de insistentă.”

În cele din urmă, Cruise a spus că sora sa – care era în public la discuția de la BFI – i-a dat un ultimatum: „Dacă nu o faci, o să mă duc acolo și o să-i spun cine ești”. Cruise a răspuns: „Nu va ști cine sunt, asta va fi foarte umilitor!” În cele din urmă, Cass „m-a sâcâit atât de mult”, își amintește Cruise, încât a cedat. „I-am spus: „Scuzați-mă, domnule Hoffman, îmi pare rău…” Și el a spus: „Cruise!””

Hoffman a ajuns să le ofere lui Cruise și surorii sale bilete la „Moartea unui comis-voiajor” și i-a invitat în culise după spectacol. „Când plecam, mi-a spus: ‘Vreau să fac un film cu tine’. Iar eu am spus: ‘Ar fi frumos, domnule’”, a povestit Cruise, râzând de amintirea sa. „Și asta s-a întâmplat și, practic, un an mai târziu mi-a trimis „Rain Man”.”

„Rain Man”, film regizat de Barry Levinson, spune povestea unui tânăr (Cruise) al cărui tată îi lasă averea celuilalt frate al său despre care nu știa că există (Hoffman). Filmul a câștigat patru premii Oscar: pentru cel mai bun film pentru cel mai bun regizor pentru Levinson, pentru cel mai bun actor (Dustin Hoffman) și pentru scenariu original.

Cruise se află la Londra pentru a primi BFI Fellowship, cea mai înaltă distincție a organizației.

„Sunt cu adevărat onorat de această recunoaștere”, a declarat Cruise. „Fac filme în Marea Britanie de peste 40 de ani și nu am de gând să mă opresc. Regatul Unit este casa unor profesioniști incredibil de talentați – actori, regizori, scenariști și echipe, precum și a unora dintre cele mai uimitoare locații din lume. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce a făcut BFI pentru a sprijini cinematografia britanică și această formă de artă incredibilă pe care o împărtășim.”

Cruise a petrecut recent mult timp în Marea Britanie, după ce a filmat în această țară pentru viitorul film al lui Alejandro G. Iñárritu, precum și noua tranșă din franciza „Mission: Impossible”, «The Final Reckoning». Apoi, Tom Cruise va merge miercuri la Festivalul de Film de la Cannes pentru premiera mondială a filmului „The Final Reckoning”.

Cruise a lucrat în Marea Britanie la multe alte lungmetraje, inclusiv „Legend” în regia lui Ridley Scott, „Eyes Wide Shut” de Stanley Kubrick, „Interview with the Vampire” de Neil Jordan și „Edge of Tomorrow” de Doug Liman.