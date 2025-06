Barbra Streisand este „supărată” din cauza salariului primit pentru Meet the Fockers și spune că ar avea nevoie de „mulți bani” pentru a apărea în al patrulea film

Actrița Barbra Streisand, în vârstă de 83 de ani, care a jucat în filmele Meet the Fockers din 2004 și Little Fockers din 2010, a declarat în podcastul Just for Variety al revistei Variety că a fost plătită mai puțin decât colegii ei de distribuție, scrie People.

Întrebată dacă se va întoarce pentru al patrulea film Meet the Parents, Streisand a răspuns: „Oh, Doamne. Ar trebui să-mi plătească foarte mulți bani, pentru că nu am fost plătită la fel ca ceilalți și sunt supărată”. Streisand a apărut ultima dată într-un film în 2012, în The Guilt Trip; al patrulea film din seria Meet the Parents este programat să apară în 2026.

Legendara actriță și cântăreață a părut surprinsă când i s-a spus că Ariana Grande — care cântă alături de Mariah Carey și Streisand pe noul album al acesteia — va juca alături de membrii distribuției originale Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner și Teri Polo în al patrulea film Meet the Parents.

„Eram într-o perioadă în care femeile erau plătite mai puțin decât bărbații”, a adăugat Streisand. „La acea vreme, șeful Universal era Ron Meyer, iar el mi-a trimis un cec bonus. A fost un gest foarte drăguț”.

Streisand a jucat alături de Stiller, De Niro și Polo în filmul Meet the Fockers din 2004, în rolul mamei excentrice a personajului interpretat de Stiller, Greg Focker. În continuarea filmului Meet the Parents din 2000, Streisand a interpretat-o pe Roz, iar Dustin Hoffman a interpretat rolul soțului ei. Lumi diferite s-au ciocnit în comedia în care Greg și iubita lui, Pam Byrnes (Polo), i-au prezentat pe Fockers părinților ei mai conservatori (De Niro și Danner).

Streisand și Hoffman au reluat aceste roluri în filmul Little Fockers din 2010.

Cântăreața vorbit anterior despre presupusa disparitate salarială în memoriile sale din 2023, My Name Is Barbra. „Nu am întrebat cât câștigau ceilalți actori, dar am fost cu siguranță rănită când am aflat că Dustin primea de trei ori mai mult decât mine, plus un procent mic, ceea ce este semnificativ pentru un film care a încasat 520 de milioane de dolari”, a scris ea.

„Mi s-a dat o scuză legată de faptul că am fost ultima care a semnat, dar singurul lucru care m-a făcut să mă simt mai bine a fost când prietenul meu drag Ron Meyer, care era șeful Universal, mi-a dat un bonus… prima și singura dată când am primit unul. Cred că și el a considerat că era nedrept”, a continuat ea.

Peopele a confirmat în mai că Ariană Grande, în vârstă de 31 de ani, se va alătura distribuției filmului Meet the Parents 4, în primul ei rol din film de la succesul muzical Wicked de anul trecut. Deși Stiller și colegii săi nu au dezvăluit încă detalii despre film, Stiller a declarat în emisiunea Today, în cadrul unui interviu din 9 iunie, că publicul se poate aștepta ca personajul interpretat de Grande „să fie foarte, foarte amuzant și să fie motorul noului film”.

Streisand însăși a jucat foarte puțin în ultimii ani; ultima ei apariție pe ecran a fost într-un episod din 2016 al serialului „Modern Family”, iar ultima ei apariție într-un film a fost în „The Guilt Trip” din 2012.

Întrebată despre ofertele pe care le primește, Streisand a declarat pentru Variety: „Primesc multe oferte, dar sunt oferte ciudate. Ei bine, una era bună. Era ceva ce urma să facă Peter Bogdanovich și mi-a trimis-o Guillermo del Toro, cred. Este un subiect care îmi place foarte mult, dar nu vă voi spune despre ce este vorba. Nu sunt pregătită să regizez din nou. Cred că probabil am terminat cu asta.”

Al patrulea film din seria Meet the Parents nu are încă o dată de lansare.