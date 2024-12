Tom Cruise a fost premiat de US Navy pentru rolul său din „Top Gun”

Marina americană (US Navy) l-a recompensat pe starul hollywoodian Tom Cruise pentru că „a stimulat recrutarea de piloţi” după ce a interpretat rolul locotenentului Pete „Maverick” Mitchell în primul film din seria cinematografică „Top Gun”, informează DPA, preluată de Agerpres.

Actorul american, în vârstă de 62 de ani, a fost recompensat marţi cu Premiul pentru servicii publice deosebite, ce este atribuit civililor pentru fapte de eroism sau în sprijinul Marinei americane.

Premiul i-a fost înmânat de Secretarul Marinei din Statele Unite, Carlos Del Toro, la Studiourile Cinematografice Longcross din Chertsey, un oraş aflat la sud-vest de Londra.

Tom Cruise, cunoscut pentru faptul că îşi execută singur cascadoriile în filme şi care deţine licenţa de pilot de aeronave, a reluat rolul Pete Mitchell şi în continuarea filmului „Top Gun”, intitulată „Top Gun: Maverick” şi care a fost lansată pe marile ecrane în 2022.

Carlos Del Toro a declarat că acest lungmetraj „a adus nostalgie în rândul publicului mai vârstnic şi a revigorat minţile membrilor publicului mai tânăr”.

Oficialul american a declarat că personajul Maverick interpretat de Tom Cruise în filmul de acţiune „Top Gun” (1986), despre un tânăr pilot care se pregăteşte la şcoala de aviaţie de luptă din cadrul Marinei Statelor Unite – cunoscută şi sub numele de „Top Gun” – „a crescut semnificativ numărul recrutărilor” în armata americană.

Carlos Del Toro, care s-a oprit pentru a vizita acel studio cinematografic în drumul său spre o inspecţie a forţelor americane din Bahrain, i-a decernat lui Tom Cruise acest premiu pentru „contribuţiile sale excepţionale şi variate aduse departamentului de Marină din 1986 până în 2023”.

După primirea recompensei, Tom Cruise a declarat: „Un principiu de viaţă, care mie mi se pare foarte real, este acela care spune că a conduce înseamnă a servi. Ştiu asta în străfundurile inimii mele şi pot să văd acest lucru în rândul bărbaţilor şi femeilor din armată. Apreciez dedicarea fiecăruia dintre ei şi pentru mine este o adevărată onoare să îi reprezint”.

„Sunt foarte mândru de asta şi totodată copleşit. Voi continua să îmi servesc ţara pentru a face din această lume un loc mai bun”, a adăugat el.

Alte filme în care a jucat starul hollywoodian şi care au fost menţionate în timpul evenimentului de marţi au fost drama biografică din 1989 „Born On The Fourth of July”, drama cu profil judiciar din 1992 „A Few Good Men” şi cele mai recente două lungmetraje din franciza „Mission Impossible”, „Dead Reckoning Part One” şi „The Final Reckoning”, ce va fi lansat în mai 2025.

La scurta ceremonie de marţi au asistat şi câţiva profesionişti din industria filmului, alături de angajaţi ai Marinei americane.

Printre artiştii prezenţi s-au aflat producătorul şi regizorul Christopher MacQuarrie, care a colaborat cu Tom Cruise la cel mai recent film din seria „Top Gun” şi la patru pelicule din franciza „Mission Impossible”, sora lui Tom Cruise – Cass Capazorio – şi Chris Diaz – şeful de cabinet al secretarului Marinei Statelor Unite.

Filmul „Top Gun” a fost un succes global de box-office şi a inclus mai multe replici ale personajului jucat de Tom Cruise care au devenit apoi celebre, inclusiv fraza „Simt nevoia, nevoia de viteză”.

Regizat de regretatul Tony Scott, fratele cineastului Ridley Scott, filmul din 1986 i-a avut în distribuţie şi pe actorii Val Kilmer, Kelly McGillis, Meg Ryan şi Tim Robbins.