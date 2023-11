Tokyo sărbătorește 100 de ani de la nașterea celui mai credincios câine din lume / Povestea tristă a lui Hachiko, care și-a așteptat 10 ani stăpânul, fără să știe că acesta nu va mai apărea

Cine nu a fost mișcat de această poveste? Vineri, Japonia sărbătorește 100 de ani de la nașterea lui Hachiko, un câine care a devenit un simbol național al loialității pentru că și-a așteptat neobosit stăpânul și a cărui statuie este una dintre principalele atracții turistice din Tokyo, scrie Le Figaro.

La un secol de la nașterea sa, acest câine continuă să fascineze turiștii japonezi și străini deopotrivă, care se înghesuie în jurul statuii sale din bronz, ridicată în fața gării Shibuya din Tokyo, unde și-a așteptat zilnic stăpânul decedat timp de aproape zece ani.

Districtul Shibuya și municipalitatea din Odate, orașul natal al lui Hachiko din nordul Japoniei, au ales să onoreze centenarul nașterii acestui akita alb, care s-a născut la 10 noiembrie 1923 și a devenit eroul unui film hollywoodian lansat în 2009, cu Richard Gere în rolul principal. Hachiko a fost adoptat în 1924 de Hidesaburo Ueno, profesor la o universitate din Tokyo. Animalul își aștepta în mod regulat stăpânul în fața gării Shibuya din centrul Tokyo, iar împreună mergeau spre casă. Însă profesorul a murit subit la locul de muncă în 1925. Și timp de aproape zece ani, Hachiko a continuat să apară la gară pentru a-și aștepta stăpânul, înainte de a se întoarce singur acasă, unde vecinii îl hrăneau.

VIDEO: Hachiko, Japan’s symbol of canine loyalty, celebrates his birth centenary this November, and continues to inspire locals and foreigners alike pic.twitter.com/MqgmPj1V8O

— AFP News Agency (@AFP) November 9, 2023