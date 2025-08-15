Ministerul Educației: Sumele virate pe cardurile educaţionale mai pot fi cheltuite până pe 31 august 2025 / Apel către părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele

Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până pe 31 august 2025, reaminteşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), care face apel la părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru noul an şcolar, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de minister sumele care nu vor fi utilizate până la data menţionată vor fi retrase automat din conturi de emitenţii cardurilor şi nu vor mai putea fi folosite de beneficiari.

„În acest context, MIPE şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării fac un apel către părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru noul an şcolar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susţine educaţia copiilor”, precizează sursa citată.

Termenul-limită menţionat este reglementat de OUG 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru luarea unor măsuri în domeniul educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea acestei măsuri este asigurată din Programul Incluziune şi Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care va continua să acorde acest sprijin şi în următorii ani şcolari, pentru a garanta accesul egal la educaţie pentru toţi copiii din România.

Potrivit MEC, în acest an şcolar, aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de ajutorul destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului şcolar şi la creşterea incluziunii în educaţie.