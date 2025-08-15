După ce a stabilit un nou record mondial, „Mondo” Duplantis este gata să depășească din nou limitele: „Pasul firesc ar fi 6,30”

Imediat după ce a stabilit un record mondial și cu al treilea titlu mondial consecutiv în vizor, săritorul cu prăjina Mondo Duplantis este pregătit să împingă din nou limitele sportului său.

Suedezul care sfidează gravitația a doborât marți pentru a 13-a oară recordul mondial, trecând peste ștacheta de 6,29 metri la Grand Prix-ul Ungariei de la Budapesta, și va fi una dintre principalele atracții ale Campionatelor Mondiale de luna viitoare, la Tokyo.

„Pasul firesc ar fi 6,30. Și cred că aceasta ar fi o barieră uriașă de depășit pentru mine și pentru sport, în general”, a declarat Duplantis joi, în fața reporterilor, potrivit Reuters.

„Voi ajunge curând acolo. Și apoi, cred că, în mod natural, voi continua să privesc înainte ori de câte ori voi reuși să trec peste această limită, sper cât mai curând. În ceea ce privește limita absolută, nu mă gândesc la asta.”

Duplantis, în vârstă de 25 de ani, a atras pentru prima dată atenția lumii în urmă cu cinci ani, la 20 de ani, când a sărit 6,17 metri, depășind recordul precedent al francezului Renaud Lavillenie, stabilit în 2014.

La Mondialele de la Tokyo, programate între 13 și 21 septembrie, el va reveni pe scena consacrării sale olimpice, unde a câștigat primul dintre cele două titluri olimpice, în ediția amânată din 2021 din cauza pandemiei de COVID-19.

Privat de public acum patru ani, din cauza restricțiilor sanitare, Duplantis este nerăbdător să revină cu sprijinul total al fanilor

„Nu cred că am mai fost vreodată atât de entuziasmat pentru o competiție”, a spus suedezul, care plănuiește să concureze sâmbătă la etapa Diamond League de la Silezia și apoi la finala circuitului de elită de la Zurich, la sfârșitul lunii.

„Va fi un stadion incredibil atunci când va fi plin și va avea energia publicului. Cred că asta ar trebui, cu siguranță, să-mi dea un impuls puternic.”