Roverul NASA a descoperit pe Marte o rocă în formă de coif medieval

Roverul Perseverance al NASA a reperat pe Marte o rocă în formă de cupolă care seamănă cu un coif din epoca medievală, potrivit USA Today.

Stânca marțiană, capturată de camera principală a Perseverance pe 5 august, are o suprafață aspră, texturată, acoperită de mici denivelări.

Imaginea, realizată pe 5 august de camera Mastcam-Z stânga a roverului, a fost aleasă drept fotografia săptămânii pentru săptămâna 234 a misiunii roverului pe Marte.

Formațiuni similare găsite pe Pământ sunt create prin intemperii chimice, precipitații minerale sau procese vulcanice, potrivit Space.com.

Camera Mastcam-Z stânga de pe Perseverance poate capta imagini panoramice color și 3D ale suprafeței planetei, potrivit NASA, permițând oamenilor de știință și observatorilor să vadă mai clar caracteristicile marțiene.

Roverul caută semne ale vieții microbiene străvechi, ca parte a unui proiect mai amplu de înțelegere a potențialului planetei Marte de a găzdui viață.

Perseverance a fost trimis să cerceteze craterul Jezero pentru a studia „istoria umedă” a Planetei Roșii. Roverul a finalizat ascensiunea spre vârful craterului în decembrie 2024, la trei ani după ce s-a așezat pe solul marțian.

„Este posibil ca viața microbiană să fi trăit în Jezero în timpul uneia sau mai multora dintre aceste perioade umede”, afirmă NASA pe pagina principală a misiunii. „Dacă este așa, semne ale rămășițelor lor ar putea fi găsite în sedimentele din patul lacului sau de pe țărm.”

Cercetarea Perseverance este menită să deschidă calea pentru ca oamenii să ajungă pe Marte în anii următori în cadrul programului Artemis al NASA, care va începe cu astronauții care se vor întoarce pe Lună pentru a stabili o bază de operațiuni. Fondatorul și directorul general al SpaceX, Elon Musk, și-a exprimat, de asemenea, intenția de a lansa călătorii fără echipaj pe Planeta Roșie înainte ca oamenii să ajungă pe ea – poate chiar din 2028.