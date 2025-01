Toate schimbările făcute de Meta (Facebook) înainte ca Donald Trump să preia puterea: renunță la verificarea faptelor, oferă mai multe locuri de muncă într-un stat cu conducere republicană / Zuckerberg i-a cerut lui Trump protecție în fața UE

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta – compania care deține, printre altele, platformele Facebook, Instagram și WhatsApp –, a implementat recent modificări semnificative ale politicilor sale înainte de inaugurarea mandatului președintelui ales Donald Trump, cu scopul de „a reduce cenzura” și de „a spori libertatea de exprimare”, transmite NBC News. Aceste ajustări au stârnit reacții variate în rândul angajaților, utilizatorilor și grupurilor de interese, deoarece vor avea impact asupra dezinformării, diversității și moderării platformei.

Schimbări-cheie la Meta

Înlocuirea verificării faptelor cu note ale comunității

Meta a înlocuit sistemul său terț de verificare a faptelor, introdus în 2016, cu o funcție Community Notes inspirată de X (fosta rețea Twitter). Această caracteristică le permite utilizatorilor să furnizeze informații suplimentare și să evalueze postările controversate. Zuckerberg i-a criticat pe foștii verificatori, acuzându-i că au anumite preferințe politice. În timp ce figuri de dreapta, precum Donald Trump și Elon Musk, au lăudat schimbarea, criticii se tem că aceasta ar putea exacerba dezinformarea. Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a avertizat Meta cu privire la posibile acțiuni legale legate de aceste schimbări.

Schimbări de politică privind moderarea conținutului

Zuckerberg a anunțat o abordare raționalizată a aplicării regulilor privind conținutul, concentrându-se asupra încălcărilor ilegale și de mare gravitate. Problemele de mai mică gravitate se vor baza pe raportarea proactivă a utilizatorilor.

În plus, Meta reîncurajează postarea de conținut politic pe platforme precum Facebook, Instagram și Threads, susținând că publicul caută acum mai mult discurs politic.

Slăbirea restricțiilor privind retorica anti-LGBTQ

Meta și-a revizuit politica privind comportamentul instigator la ură, permițând, de exemplu, în anumite contexte, postări precum cele care descriu persoanele LGBTQ ca fiind bolnave mintal. De asemenea, compania a eliminat temele transgender și nonbinare din aplicația Messenger și a încheiat programele sale de diversitate, echitate și incluziune.

The New York Times a relatat, de asemenea, că doi angajați Meta au declarat că birourile companiei din Silicon Valley, Texas și New York au fost instruite să elimine tampoanele din toaletele pentru bărbați.

Schimbări organizaționale și de conducere

Printre plecările notabile întâmplate recent se numără fostul viceprim-ministru britanic Nick Clegg, președintele Meta pentru afaceri globale, și Roy Austin, vicepreședinte pentru drepturi civile. Meta a numit noi membri ai consiliului de administrație aliniați cu politicile lui Trump, inclusiv pe Dana White, CEO-ul UFC, mutare care a stârnit critici din partea angajaților.

În plus, echipele de moderare a conținutului sunt relocate din California (stat cu conducere democrată) în Texas (stat republican).

Reacții și implicații

Schimbările au polarizat publicul. În timp ce figurile de dreapta laudă direcția Meta, mulți angajați și lideri globali sunt alarmați. Criticii susțin că aceste schimbări semnalează o retragere de la responsabilitate, incluziune și rigoare faptică. Un angajat și-a exprimat îngrijorarea cu privire la diminuarea accentului pus pe fapte, afirmând că se confundă libertatea de exprimare cu nerespectarea adevărului.

Zuckerberg a apărat modificările, susținând că acestea promovează libera exprimare. „Ceea ce a început ca o mișcare pentru a fi mai incluzivi a fost folosit din ce în ce mai mult pentru a închide opiniile și a exclude oamenii cu idei diferite, și s-a mers prea departe”, a spus el. „Vreau să mă asigur că oamenii își pot împărtăși convingerile și experiențele pe platformele noastre”, a adăugat miliardarul.

Cu toate acestea, cercetările indică faptul că utilizatorii conservatori împărtășesc mai multe informații false, intensificând temerile legate de faptul că noile politici ale Meta permit dezinformarea necontrolată.

Zuckerberg i-a cerut lui Trump protecție în fața UE

După implementarea acestor schimbări, Zuckerberg l-a îndemnat pe Trump să împiedice UE să amendeze companiile americane de tehnologie, potrivit Politico.

„Cred că este un avantaj strategic pentru Statele Unite faptul că avem multe dintre cele mai puternice companii din lume și cred că ar trebui să facă parte din strategia SUA în viitor să apere acest lucru”, a declarat Zuckerberg în timpul unei apariții la podcastul The Joe Rogan Experience.

„Și este unul dintre lucrurile despre care sunt optimist în legătură cu președintele Trump”, a adăugat el. Apoi, miliardarul s-a plâns de faptul că UE a obligat companiile americane de tehnologie care operează în Europa să plătească „peste 30 de miliarde de dolari” în penalități în ultimele două decenii.