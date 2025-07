Tim Merlier câștigă la limită sprintul etapei a treia din Turul Franței / Tricoul galben rămâne la Van der Poel

Tim Merlier a câștigat luni, la sprint, etapa a treia din Turul Franței, marcată de trei căzături serioase, dintre care una a dus la abandonul purtătorului tricoului verde, Jasper Philipsen. Mathieu Van der Poel își păstrează tricoul galben la finalul acestei zile, relatează L’Equipe.

Merlier (Soudal-QuickStep) l-a învins la photo-finish pe Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Sprinterii au avut, în sfârșit, parte de confruntarea lor, sau aproape. După două zile agitate, etapa a fost mult timp liniștită, până la sprintul intermediar, singurul moment de tensiune înainte de sosirea masivă la Dunkerque, unde au avut loc încă două căzături. Turul a pierdut însă un nume important: Jasper Philipsen, victima unei fracturi de claviculă.

