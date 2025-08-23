G4Media.ro
O femeie de 52 de ani dintr-o comună din Bistrița – Năsăud…

O femeie de 52 de ani dintr-o comună din Bistrița – Năsăud a fost muşcată de şarpe / A fost transportată la UPU SMURD Bistriţa

O femeie de 52 de ani din Ilva Mare, judeţul Bistriţa – Năsăud, a fost muşcată sâmbătă de un şarpe, fiind preluată conştientă, dar cu ameţeli, de un echipaj de terapie intensivă mobilă şi transportată la UPU SMURD Bistriţa, transmite News.ro.

”Persoană muşcată de şarpe, conştientă cu stare de ameţeală în localitatea Ilva Mare. Persoana este transportată cu un autoturism spre Ilva Mică în întâmpinarea echipajelor medicale”, a transmis iniţial ISU Bistriţa-Năsăud.N

Victima, femeie în vârstă de 52 de ani a fost predată echipajului de prim ajutor conştientă cu uşoară stare de ameţeală în localitatea Poiana Ilvei.

”Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin in localitatea Strâmba, pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistriţa„, au relatat reprezentanţii ISU.

