Valentino îl numește pe Riccardo Bellini în funcția de CEO

Casa de modă Valentino l-a numit pe Riccardo Bellini în funcția de director executiv, a anunțat miercuri compania. Bellini vine din cadrul fondului Mayhoola din Qatar, acționarul principal al brandului italian, conform Reuters.

El își va prelua rolul la începutul lunii septembrie, înlocuindu-l pe Jacopo Venturini, a cărui plecare a fost anunțată săptămâna trecută.

Numirea face parte din valul amplu de schimbări de management și direcție artistică din industria modei, aflată în prezent sub presiunea unei scăderi accentuate pe piețele cheie din Statele Unite și China. În cadrul săptămânilor modei din septembrie și octombrie, noi designeri își vor face debutul la case precum Chanel, Balenciaga, Loewe, Maison Margiela și Versace.

„Sunt onorat să mă alătur casei Valentino, un brand iconic ce îmbină un patrimoniu extraordinar și măiestrie artizanală cu o voce creativă unică”, a declarat Bellini într-un comunicat.

Potrivit profilului său LinkedIn, Bellini ocupa din ianuarie funcția de managing director la Mayhoola. La Valentino, el va lucra alături de directorul creativ Alessandro Michele, numit anul trecut.

Bellini are o experiență vastă în industria de lux, fiind anterior CEO la Maison Margiela și Chloé, dar și în poziții de conducere la Diesel și Procter & Gamble.

Numirea sa vine într-un moment de incertitudine pentru Valentino, casă fondată la Roma în 1960 de Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti. Brandul este deținut parțial de grupul francez de lux Kering, care în 2023 a cumpărat 30% din acțiuni de la Mayhoola pentru 1,7 miliarde de euro, cu angajamentul de a achiziționa restul până în 2028.

Luna trecută, Mayhoola a negat informațiile din presă privind o posibilă vânzare a Valentino. Kering, care îl va numi pe fostul șef Renault Luca de Meo în funcția de CEO începând cu luna viitoare, a refuzat să comenteze la acel moment.