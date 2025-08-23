Pete Hegseth l-a destituit pe şeful agenţiei de informaţii a Pentagonului / E cea mai recentă penalizare a oficialilor militari care nu au aceleași opinii cu cele ale lui Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, l-a destituit pe şeful Agenţiei de Informaţii a Pentagonului (DIA), general-locotenentul Jeffrey Kruse, şi pe alţi doi comandanţi militari de rang înalt, au declarat vineri trei oficiali americani pentru Reuters, aceasta fiind cea mai recentă mişcare a administraţiei preşedintelui Donald Trump de a epura oficiali de la Pentagon, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Motivul destituirii lui Kruse, care ocupa această funcţie de la începutul anului 2024, nu a fost imediat clar, scrie şi AFP.

Epurările decise de Hegseth s-au extins mai târziu, în cursul zilei de vineri. Un oficial american, vorbind sub rezerva anonimatului, a declarat pentru Reuters că, pe lângă Kruse, Hegseth a ordonat şi concedierea şefului rezervelor navale americane şi a comandantului Comandamentului de război special naval.

Toţi cei trei oficiali au declarat că nu cunosc motivele pentru care au fost destituiţi.

„Concedierea încă unui oficial de rang înalt din domeniul securităţii naţionale subliniază obiceiul periculos al administraţiei (preşedintelui american Donald) Trump de a trata agenţiile de informaţii ca pe un test de loialitate, mai degrabă decât ca pe o garanţie pentru ţara noastră”, a declarat senatorul american Mark Warner, vicepreşedintele Comisiei Senatului pentru Informaţii.

Măsura pare a fi cea mai recentă încercare a administraţiei Trump de a penaliza actuali şi foşti oficiali militari, din serviciile de informaţii şi din domeniul aplicării legii, ale căror opinii au fost percepute ca fiind în contradicţie cu cele ale magnatului republican.

În aprilie, Trump l-a destituit pe generalul Timothy Haugh din funcţia de director al Agenţiei Naţionale de Securitate, într-o epurare care a inclus peste 10 angajaţi ai consiliului naţional de securitate al Casei Albe.

Şi Hegseth a luat măsuri împotriva unor importanţi militari de carieră de la Pentagon. În februarie, Hegseth l-a destituit pe generalul forţelor aeriene C.Q. Brown, preşedintele Statului Major Interarme, care a fost concediat împreună cu alţi cinci amirali şi generali, într-o reorganizare fără precedent a conducerii militare americane.

Deşi motivul exact al concedierii lui Kruse nu a fost clar, aceasta vine după ce o evaluare preliminară a DIA, scursă în mass-media, a afirmat că atacurile aeriene americane din 22 iunie asupra a trei instalaţii nucleare iraniene au întârziat programul Teheranului cu doar câteva luni, o constatare care contrazice afirmaţia lui Trump că ţintele au fost „distruse”.

Filtrarea în presă a evaluării, relatată şi de Reuters, l-a înfuriat pe Trump. Casa Albă a denunţat evaluarea strict secretă ca fiind „complet greşită”, iar Trump a atacat CNN, New York Times şi alte publicaţii care au obţinut raportul, numindu-le „gunoaie” şi „FAKE NEWS”.

Administraţia Trump a efectuat o epurare amplă a ofiţerilor şi diplomaţilor militari şi de informaţii americani, despre care spune că face parte dintr-un efort de a reduce dimensiunea guvernului SUA, prin scăderea bugetului federal şi pedepsirea a ceea ce descrie drept „politizarea sau instrumentalizarea” serviciilor de informaţii.

Vestea despre destituirea lui Kruse a venit la două zile după ce directoarea Serviciilor Naţionale de Informaţii, Tulsi Gabbard, a anunţat că revocă, la ordinul lui Trump, autorizaţiile de securitate a 37 actuali şi foşti profesionişti din domeniul serviciilor de informaţii americane.

Revocările autorizaţiilor de securitate din această săptămână au fost doar cele mai recente exemple dintr-o serie de astfel de revocări din cel de-al doilea mandat al lui Trump şi îi vizează, printre alţii, pe fostul preşedinte democrat Joe Biden, care l-a învins pe Trump în scrutinul din 2020, şi pe fosta vicepreşedintă Kamala Harris, care a pierdut alegerile prezidenţiale în favoarea lui Trump anul trecut.

La începutul acestei săptămâni, Gabbard a anunţat, de asemenea, prima revizuire majoră a biroului său de la înfiinţarea acestuia, reducând personalul cu peste 40% până la 1 octombrie şi economisind peste 700 de milioane de dolari pe an.