The Telegraph: Trump nu trebuie să abandoneze Ucraina acceptând o pace nedreaptă / Statele Unite să nu se lase convinse să impună un acord favorabil lui Putin

Publicația The Telegraph arată că dacă întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc în 15 august – așa cum s-a anunțat – un principiu trebuie să stea la baza discuțiilor: Statele Unite nu trebuie să facă concesii în ceea ce privește teritoriul și suveranitatea Ucrainei.

„Statele Unite nu trebuie să facă concesii în ceea ce privește teritoriul și suveranitatea Ucrainei fără a le fi convenit mai întâi cu Kievul”, notează publicația.

Asigurările timpurii privind încheierea rapidă a războiului și încercările de a exercita presiuni asupra Kievului pentru a face concesii au fost o greșeală dezastruoasă, și este clar că este bine că liderul de la Casa Albă pare să înțeleagă acum că Putin este principalul obstacol în calea păcii.

„Este meritul domnului Trump că pare să fi ajuns, cu întârziere, la această concluzie și că a însoțit-o de măsuri care vizează economia de război a Rusiei. Declarația că Moscova reprezintă o „amenințare extraordinară” pentru SUA și sancțiunile impuse Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc demonstrează dorința de a exercita presiuni asupra Kremlinului pentru a face concesii.

Această presiune trebuie menținută, dar domnul Trump nu trebuie să cadă în capcana compromisurilor pentru o pace mai rapidă. Putin ar putea foarte bine să simtă că uzura luptelor îi este acum favorabilă sau că forțele ucrainene sunt în defensivă și ar putea dori să câștige timp sau să folosească avantajul pe care îl percepe pe câmpul de luptă pentru a obține avantaje.

Limita care nu trebuie depășită este ca SUA să accepte să impună Ucrainei un acord pe care Putin îl consideră favorabil, iar Kievul îl consideră intolerabil. Costul acestui război este teribil, dar o pace nedreaptă ar fi mai rea decât continuarea lui”, scrie The Telegraph.