The Night-Art Festival: Opinii și impresii ale publicului – cum a trăit comunitatea într-un cartier învăluit de lumină

Încă de la început, The Night-Art Festival a avut o misiune bine conturată: aceea de a aduce lumina mai aproape de timișoreni și de a transforma radical cartierul Iosefin. Deși se află la doar o scurtă plimbare de centrul istoric al orașului, întregul loc adoarme în întuneric imediat după ce se lasă soarele… Străzile ascund povești impresionante, clădirile păstrează în continuare farmecul vechiului oraș, însă parcă monotonia și-a pus amprenta. Instalațiile luminoase au avut însă puterea a genera o schimbare – spun toți cei care au ajuns în zonă.

Am stat de vorbă cu o parte dintre participanți pentru a lua pulsul evenimentelor.

The Night-Art Festival e festivalul care trebuie să bucure fiecare oraș, ne-au dezvăluit mulți dintre cei cu care am stat de vorbă.

“E festivalul care mi-a arătat că orașul nu doarme noaptea și că luminile pot scoate în evidență frumuseți cum nu se poate altfel. E plăcut când te plimbi la miezul nopții pe străzile Timișoarei și crezi că vei fi singurul care face asta. Ei bine, m-am bucurat enorm să văd atât de multă lume admirând arta luminilor. Am râs cu tot sufletul la nopțile de Night Gigs și recunosc că mi-a plăcut și ideea de Night Theater, adică unde mai poți merge la teatru în autobuz?! Felicitări Lights On, abia aștept să particip și la alte evenimente organizate de voi!”, ne-a mărturisit Isa.

Ba mai mult, The Night-Art Festival a avut puterea de a readuce la viață locuri demult uitate, cum ar fi Cinematograful Arta, care a fost gazda unei instalații impresionante: Submergence – un aranjament care încurajează oamenii să pășească într-o mare de lumină. Odinioară un centru al culturii, anii și nepăsarea și-au spus cuvântul, iar clădirea în care erau proiectate cândva capodopere artistice nu mai are nici măcar acoperiș. Sub cerul liber, curioșii au pășit într-o lume în care istoria, poveștile ultimilor 100 de ani și tehnologia s-au împletit armonios. Până și paznicul care a stat seară de seară alături de instalație a deschis cufărul cu amintiri despre acest loc.

“Era cinematograf de cartier, un loc cochet și foarte aglomerat. Venea foarte multă lume, era plin tot timpul. Îmi amintesc, copil fiind la acea vreme, că veneam la filmele cu Mărgelatu, cu John Wayne, vechile filme. Sala era frumoasă, era podeaua care avea mirosul ăla de lemn cu motorină și avea mirosul ăla specific… că de aia rezistă și acum podelele. Erau scaunele tapițate… arăta frumos. E mare păcat să vezi în așa stare clădirea. În timp, după Revoluție a fost discotecă, club de bingo și treptat a ajuns efectiv o ruină”, ne-a povestit bărbatul.

În schimb, cei mai tineri au pășit pentru prima oară în acest loc. Însă emoțiile au fost la fel de puternice. “Nu am avut ocazia să văd vreun film aici, însă povestea locului chiar m-a impresionat. Cred că e cadrul perfect pentru acest joc de lumini care mă duce cu gândul la o ploaie de stele”, ne-a mărturisit Maria.

“Lights On, ne-a bucurat atât sufletul, cât și privirea. Au adus arta în oraș în atât de multe forme, de la instalații luminoase realizate de artiști cunoscuți, la expoziții, show-uri, dezbateri și spectacole ce deschid inimi și minți. M-am bucurat să văd cum un spațiu fără viață a prins culoare. The Lighthouse a stârnit curiozitate, simt doar că nu-mi ajunge timpul să mă bucur de tot ce se întâmplă acum”, spune Roxana.

Pentru tinerii veniți pentru prima oară în această zonă, festivalul a reprezentat o oportunitate unică de a experimenta frumusețea locurilor pe care le vedeau acum într-o lumină cu totul diferită. Cu fiecare pas pe străzile iluminate de instalații artistice, emoțiile au crescut, iar descoperirile au fost o adevărată bucurie pentru fiecare participant.

“Pe mine acest festival m-a ajutat să descopăr locuri faine din Timișoara, în care am realizat că nu am ajuns până acum. Este o modalitate de relaxare altfel față de ce facem în mod obișnuit și reprezintă posibilitatea de a ne conecta cu arta modernă și a descoperi artiști despre nu știam mai nimic. Faptul că spectacolele, tururile ghidate și toate instalațiile se desfășoară în liniștea nopții cred că îl face un festival unic”, povestește Adriana.

Pentru pasionații de fotografie, festivalul a fost un rai al cadrelor perfecte. Fiecare instalație luminoasă, fiecare nuanță de lumină și fiecare expresie pe chipul oamenilor prezenți au creat cadre memorabile pentru cei care au căutat să surprindă magia acestui eveniment. Prin obiectivele aparatelor foto, cartierul Iosefin s-a văzut de această dată diferit.

“Am vizitat fiecare instalație în parte, curios de ce voi descoperi în tur. Lebedele sunt cele care m-au fascinat – prin detaliile, locul în care au fost amplasate și dansul cu care ne-au încântat. Îmi par realizate cu atâta precizie încât fiecare detaliu se apropie de realitate. E cadrul perfect pentru fotografii, dar și pentru relaxare și meditație”, ne-a spus George.

Festivalul a adus împreună oameni din toate vârstele și din diferite medii sociale, oferindu-le șansa de a se bucura de arta modernă și de a crea amintiri de neuitat. Atmosfera de noapte, luminile strălucitoare și instalațiile captivante au transformat fiecare colț al cartierului într-un loc magic, iar bucuria celor prezenți a fost contagioasă.

“​​Și când se lasă seara, Timișoara vibrează și luminează, mai ales în 2023 când Timișoara este Capitala Culturală Europeană. M-am bucurat foarte mult să văd câteva instalații din cadrul festivalului The Night-Art Festival și abia aștept să le văd și pe restul. Am rămas plăcut surprinsă de instalația – The Nectary și de Electric Swan Ensemble, instalații care te conectează cu natura și care te relaxează în același timp, la final de zi”, spune Diana.

În lumina magică a The Night-Art Festival, comunitatea și-a redescoperit cartierul și și-a reîmprospătat legăturile cu arta și cu istoria sa. Fiecare experiență, fiecare zâmbet și fiecare privire uimită au contribuit la succesul acestui eveniment și au demonstrat că, atunci când lumina și arta se unesc, pot schimba întregi orașe și pot aduce bucurie în inimile oamenilor.

