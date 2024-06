„Thank you for the music!”. Visul fanilor, împlinit la palatul regal: Membrii ABBA s-au reunit pentru a primi una dintre cele mai înalte distincţii suedeze

Cei patru membri ai emblematicului grup pop suedez ABBA s-au reunit vineri pentru a primi una dintre cele mai importante distincţii ale ţării, „Ordinul Regal Vasa”, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la palatul regal din Stockholm, relatează Reuters şi SkyNews, conform News.ro.

Anul acesta, Suedia a reluat acordarea de ordine cavalereşti suedezilor, după o pauză de 50 de ani.

Anul 2024 marchează, de asemenea, împlinirea a 50 de ani de când ABBA a câştigat finala concursului Eurovision Song Contest din Marea Britanie, în 1974, cu piesa „Waterloo”, ceea ce i-a adus în atenţia mondială.

Musicalul „Mamma Mia!”, compus de Ulvaeus şi Andersson şi bazat pe cântecele lor, a fost văzut, de la premiera sa, în 1999, de peste 70 de milioane de oameni din întreaga lume, potrivit creatorilor săi. De asemenea, a dus la două filme de succes.

Ulvaeus a declarat pentru televiziunea suedeză TV4 după ceremonie că s-a simţit „foarte emoţionat” când a primit ordinul, mai ales că acesta provine de la publicul suedez.

Suedia are patru ordine cavalereşti, înfiinţate în secolul al XVIII-lea, dintre care Ordinul Vasa este cel mai recent. Membrii publicului sunt cei care propun destinatarii acestui ordin, iar deciziile oficiale sunt luate de guvern.

Prin urmare, guvernul suedez a invitat publicul să nominalizeze candidaţi pentru Ordinul Regal Vasa, iar publicul a ales ABBA. Vedetele au primit titlurile de cavaler din partea regelui Carl al XVI-lea Gustaf în sălile aurite Vita Havet ale Palatului Regal – în cadrul unei ceremonii transmise în direct de presa suedeză. Andersson, Faltskog, Lyngstad şi Ulvaeus au primit distincţia într-o cutie roşie din partea monarhului, în timp ce Regina Silvia le-a înmânat o diplomă.

„Ordinul pe care îl primiţi astăzi reprezintă mulţumirile Suediei pentru eforturile voastre excepţionale”, a spus suverana înainte de a înmâna ordinele celor de la ABBA şi altor nouă „suedezi excepţionali”.

Vedetele suedeze nu au mai cântat live împreună de patru decenii, dar s-au reunit pentru un album de revenire, Voyage, în 2021, şi şi-au lansat spectacolul cu holograme într-o arenă londoneză special construită un an mai târziu.

