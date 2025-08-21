Suedia va găzdui un sediu logistic al NATO

Guvernul de la Stockholm a anunţat joi că Suedia va găzdui un sediu logistic al NATO în oraşul Enkoping, din nord-vestul ţării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord, relatează agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

Guvernul de la Stockholm a declarat că va da instrucţiuni ”forţelor armate suedeze să îi ofere NATO posibilitatea de a deschide un sediu logistic în Suedia”.

”Prezenţa NATO în Suedia ne consolidează securitatea şi capacitatea de descurajare. Acest centru logistic susţine apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării suedez Pal Jonson, citat într-un comunicat.

Potrivit guvernului suedez, în baza logistică ar urma să lucreze 70 de persoane pe timp de pace. ”Într-o stare de alertă crescută şi, în definitiv, pe timp de război, acest sediu se va putea extinde la 160 de persoane”, indică acelaşi comunicat.

Forţele armate au fost însărcinate cu luarea dispoziţiilor necesare pentru ca baza să fie ”operaţională până la finalul anului 2027”.

Ministrul Pal Jonson a declarat la postul de radio public suedez SVT că activitatea centrului ”va implica transportul de diverse produse, precum carburant, muniţii şi piese de schimb”. ”Obiectivul este de a putea transporta mari cantităţi de echipament şi personal pe teritoriul suedez”, a precizat el.

Suedia a renunţat după două secole la politica sa de nealiniere militară şi, în urma invadării Ucrainei de forţele ruse, a solicitat să adere la NATO, devenind al 32-lea membru al Alianţei Nord-Atlantice în martie 2024.