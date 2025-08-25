Cele mai bune oraşe pentru Generaţia Z: Bangkok, Melbourne şi Cape Town domină clasamentul global

Bangkok, Melbourne şi Cape Town ocupă primele trei locuri în topul celor mai bune oraşe din lume pentru Generaţia Z, potrivit unui sondaj realizat de Time Out, citat de CNBC, scrie News.ro.

Cercetarea a analizat opiniile a peste 18.500 de persoane născute între 1997 şi 2012, care au evaluat oraşele după criterii precum calitatea vieţii, cultura, viaţa de noapte, scena culinară, accesibilitatea şi nivelul de fericire.

Bangkok, Thailanda, a fost desemnat oraşul ideal pentru tinerii Gen Z, datorită costurilor reduse şi calităţii vieţii. 84% dintre respondenţi spun că sunt fericiţi trăind acolo, iar 71% îl consideră prietenos cu bugetul.

Pe locul doi se află Melbourne, Australia, recunoscut drept ”capitala culturală” a ţării, unde 96% dintre participanţi au lăudat viaţa artistică şi diversitatea, iar 91% descriu oraşul ca ”bun” sau ”extraordinar”.

Cape Town, Africa de Sud, ocupă poziţia a treia, fiind apreciat pentru peisajele spectaculoase, mixul cultural şi stilul de viaţă relaxat.

New York este singurul oraş din SUA inclus în top, aflat pe locul patru, fiind apreciat pentru oferta culturală şi viaţa de noapte, deşi doar 46% dintre tineri îl consideră accesibil financiar.

Clasamentul este completat de Copenhaga, Barcelona, Edinburgh, Ciudad de México, Londra şi Shanghai, oraşe care s-au remarcat prin diversitate, oportunităţi şi calitatea experienţei urbane.