Un român stabilit în Germania şi-a înjunghiat logodnica şi apoi a provocat intenţionat un accident rutier / Au murit el şi fiul de trei luni al cuplului / Fetiţa în vârstă de doi ani a supravieţuit şi este în spital

Un român de 37 de ani, din Germania, şi-a înjunghiat mortal logodnica şi apoi a provocat intenţionat un accident de maşină în care el şi fiul de trei luni al cuplului au murit, iar fiica de 2 ani a fost rănită grav. Copila a stat mai mult timp în comă, însă în cele din urmă şi-a revenit. Poliţia germană a confirmat că ancheta privind crima nu va continua, dat fiind că autorul este mort, transmite News.ro.

Potrivit ziarulromânesc.de, care citează Bild, tragedia care a zguduit comunitatea din Waldachtal-Salzstetten, landul Baden-Württemberg, Germania, s-a petrecut în 10 august, însă la acel moment nu se ştia că autorul este cetăţean român. Pe 10 august, Alexandru V. (37 de ani) şi-a ucis logodnica, Daniela, vârstă de 34 de ani, apoi şi-a luat viaţa împreună cu fiul lor de numai trei luni, Aaron, provocând intenţionat un accident rutier. În maşină se afla şi fiica lor, Hannah, în vârstă de aproape doi ani, care a supravieţuit, fiind însă grav rănită.

După zile întregi de comă, fetiţa s-a trezit şi chiar a comunicat cu bunica sa. Potrivit medicilor de la Uniklinik Tübingen, aceasta a avut un rol esenţial în recuperarea copilei, ea fiind rugată să rămână permanent lângă nepoata sa.

„Există o scânteie de speranţă în întuneric. Deşi încă dormea, medicii au observat emoţii puternice atunci când Hannah îi auzea vocea bunicii şi îi simţea mângâierile”, a declarat Andrea Borg (65 de ani), prietenă a familiei, citată de Bild.

Medicii au încercat iniţial să o trezească după cinci zile de la tragedie, însă procedura a fost întreruptă. La 72 de ore după un nou demers, totul a decurs bine. De luni, micuţa reuşeşte să comunice cu bunica ei nu doar prin atingeri, ci şi prin reacţii la cuvinte. Andrea Borg povesteşte: „După-amiaza au putut deja să facă împreună o mică plimbare cu căruciorul”

Familia, sprijinită de rude şi prieteni, a transmis recunoştinţă pentru valul de solidaritate. „Bunicii, unchii şi mătuşile sunt copleşiţi de compasiune şi sprijin. Le face bine să ştie că nu sunt singuri în această perioadă cumplită”, a adăugat aceeaşi apropiată a familiei.

Poliţia germană a confirmat că ancheta privind crima nu va continua, întrucât autorul este mort. Dar pentru micuţa Hannah, singura supravieţuitoare a tragediei, lupta pentru viaţă abia începe.