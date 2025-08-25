FCSB a fost învinsă cu 2-0 de FC Argeş / Bucureștenii au doar 5 puncte după 7 etape
Echipa FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a şaptea din Superligă, transmite News.ro.
Bucureştenii au ratat în minutul 18, prin Cisotti, care a şutat puţin pe lângă poartă, dar fazele periculoase au lipsit pe Arena Naţională. Piteştenii au dat lovitura în minutul 72, când Bettaieb a deschis scorul în urma unui contraatac.
Gazdele au trecut pe lângă egalare în minutul 80, prin Mamadou Thiam – aflat la debut pentru roş-albaştrii – şutul lui fiind blocat de Briceag. După două minute Robert Moldoveanu a lovit bara pentru oaspeţi, care şi-au majorat avantajul în minutul 88, după autogolul lui Mihai Popescu. Lazaar a intervenit excelent în minutul 90+4 la şutul lui Thiam şi FCSB – FC Argeş s-a terminat 0-2.
Piteştenii au 12 puncte şi se află pe locul 5, în timp ce echipa lui Elias Charalambous ocupă poziţia a 12-a
FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana (M. Popescu 46), Graovac, Radunovic – F. Tănase, Lixandru, Olaru (Mamadou Thiam 46) – M. Toma (Al. Stoian 76), Alibec (Politic 46), Cisotti (Oct. Popescu 70). ANTRENOR: Elias Charalambous
FC ARGEŞ: Lazar – Orozco, M. Tudose (Y. Pîrvu 39), Sadriu (Seto 63) – Oancea, Rădescu (R. Moldoveanu 79), Sierra, Blagaic (Raţă 46), Briceag – Caio Martins (Ricardo Matos 46), Bettaieb. ANTRENOR: Bogdan Andone
Cartonaşe galbene: Ngezana 24
Arbitri: Marcel Bîrsan – Alexandru Filip, Ionuţ Neacşu
Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Claudiu Marcu
