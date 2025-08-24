A murit „doamna Malpensa”, o italiancă de 86 de ani, care a locuit în Terminalul 1 al aeroportului timp de 20 de ani / A vrut în tot acest timp să ajungă în Mauritius, acolo unde trăiesc cei doi copii ai ei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Timp de mai bine de 20 de ani, Emilietta, născută Cesira Ton di Loreggia, a fost o prezență obișnuită și discretă în sălile mari ale Terminalului 1 Malpensa din Milano. Tuturor celor care o abordau pentru a o întreba despre povestea ei, le povestea despre voința ei de fier de a ajunge în Mauritius, unde copiii ei fuseseră duși de fostul soț, pentru a-i reîntâlni, relatează La Repubblica.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Miercuri, la vârsta de 86 de ani, Emilietta s-a stins din viață fără să-și poată îndeplini visul.

De la începutul anilor 2000, viața ei s-a oprit în aeroportul din Milano, unde a fost adoptată de numeroșii angajați ai aeroportului care i-au adus micul dejun, au ajutat-o cu nevoile zilnice și au spart zidul de singurătate în care se închisese. Și-a târât căruciorul plin cu pături și haine, a dormit pe marmura rece și a avut propriile locuri în care să își petreacă ziua.

Cu toate acestea, a avut o familie, iar duminică, la ultimul ei rămas bun la cimitirul Ferno, au fost prezenți cinci frați și surori.

Cesira a fost căsătorită și avusese doi copii, dar la un moment dat s-a despărțit de soțul ei care – după cum a povestit ea – îi luase pe copii cu el în Mauritius.

Ea a vrut să plece în insulele din Oceanul Indian pentru a fi aproape de copiii ei, dar – din motive care nu au fost niciodată clarificate – numele ei a apărut pe lista guvernamentală de ”personae non gratae” pentru acest teritoriu.

Nimeni nu a reușit vreodată să o facă pe Emilietta să se răzgândească, nici măcar numeroșii voluntari ai asociațiilor care se ocupă de persoanele fără adăpost. Ea a decis să rămână în locul cel mai apropiat de copiii ei, pentru că de acolo putea ajunge la ei urcând într-un avion.

Primarul orașului Ferno, Sarah Foti, i-a dedicat o comemorare pe rețelele de socializare: „În 2022, din cauza înrăutățirii stării sale de sănătate, a decis să accepte internarea într-un centru pentru persoane în vârstă, „Anni Azzurri” din Dormelletto, unde a decedat la 17 august 2025 (…) După ceremonie, a fost înmormântată în cimitirul Ferno, unde Cesira se poate odihni în pace… pentru totdeauna… aproape de aeroportul ei”.