Taylor Swift și Travis Kelce își anunță logodna

Superstarul pop Taylor Swift a anunțat că s-a logodit cu partenerul ei, Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, scrie BBC.

Într-o postare pe Instagram marți, Swift a scris: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”.

Ea a însoțit postarea cu fotografii în care vedeta Kansas City Chiefs, Kelce, o cere în căsătorie pe Swift.

Fotografiile îi înfățișează pe cei doi îmbrățișându-se și ținându-se de mână, arătând inelul de logodnă cu diamant al acesteia.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce cântăreața a oferit o perspectivă rară asupra relației sale cu Kelce în timpul unei apariții foarte așteptate în podcastul acestuia.

În timpul interviului din cadrul emisiunii New Heights, co-prezentată de fratele lui Travis, Jason Kelce, Swift a vorbit despre cum ea și Travis au devenit un cuplu și despre viața lor împreună.

Relaţia lor de aproape doi ani a început în septembrie 2023, când Swift a apărut la primul ei meci din seria Kansas City Chiefs, echipa NFL la care joacă Kelce, pentru a-l susţine, scrie news.ro

Aşa a început totul… cu o brăţară a prieteniei pe care era inscripţionat numărul de telefon al lui Kelce.

În timpul unui episod din 2023 al podcastului său „New Heights”, Kelce a recunoscut că a încercat să-i ofere brăţara lui Swift la unul dintre concertele ei din cadrul turneului „Eras Tour”. Potrivit lui Swift, gestul a fost ceva ce ea a descris într-un interviu acordat revistei Time în 2023 ca fiind „metalic ca naiba”.

Au început să se întâlnească în secret la scurt timp după aceea, pentru „o perioadă semnificativă de timp, despre care nimeni nu ştia, lucru pentru care sunt recunoscătoare, pentru că am avut ocazia să ne cunoaştem”, a adăugat ea.

„Când am mers la primul meci”, a spus ea, „eram deja un cuplu”.

De atunci, povestea lor a devenit subiectul unui film romantic, cu scene din viaţa reală în care cei doi se sărută pe teren după ce Chiefs a câştigat Super Bowl-ul din 2024 şi Kelce şi-a făcut o apariţie surpriză pe scenă în timpul concertului Eras Tour al lui Swift din Londra.

Cuplul s-a ferit, în mare parte, să apară pe paginile de social media ale celuilalt, cu excepţia câtorva postări virale care le-au oferit urmăritorilor lor o privire asupra relaţiei lor.