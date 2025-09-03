Tânăr din județul Ialomița reţinut pentru violenţă în familie şi viol / Victima este concubina lui în vârstă de 15 ani
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut de anchetatorii ialomiţeni pentru mai multe infracţiuni, între care violenţă în familie şi violul săvârşit asupra unui minor, victima fiind concubina sa în vârstă de 15 ani, transmite Agerpres.
„În fapt, la data de 02 septembrie a.c., în jurul orei 22:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Feteşti au fost sesizaţi de o minoră de 15 ani de ani, din Feteşti, cu privire la faptul că are o relaţie de concubinaj cu un tânăr de 26 de ani, iar acesta ar fi fost agresat-o fizic. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că cei doi locuiau împreună, iar, începând cu luna mai, minora ar fi fost agresată în repetate rânduri. De asemenea, bărbatul i-ar fi distrus telefonul mobil şi ar fi ameninţat-o cu moartea. În urma evenimentului, tânăra nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.
În acest caz a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, cu obligativitatea purtării de către acesta a unui sistem electronic de supraveghere.
Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru violenţă în familie, violul săvârşit asupra unui minor, ameninţare şi distrugere, iar cercetările sunt continuate în vederea documentării activităţii infracţionale şi dispunerii măsurilor legale.
„În urma administrării probatoriului, pe numele tânărului a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa”, mai arată sursa citată.
