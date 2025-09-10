“Tactica feliilor de salam”: Atacul cu drone a fost cea mai recentă mișcare dintr-o strategie mai amplă a Rusiei (analiză Sky News)

Atacurile fără precedent ale Rusiei cu drone asupra Poloniei reprezintă atât un test, cât și un avertisment, scrie Sky News, iar răspunsul Europei și al NATO ar putea fi crucial pentru securitatea continentului.

Rușii sunt maeștri în ceea ce se numește „tactica felierii salamului” – o tactică care utilizează o serie de acțiuni minore pentru a produce un rezultat mult mai mare, care altfel ar fi fost mult mai provocator.

Kremlinul testează Occidentul cu o escaladare graduală, dar constantă.

O clădire a Consiliului Britanic și o instalație a UE sunt bombardate la Kiev; GPS-ul avionului unui înalt oficial al UE este bruiat (acțiune negată ulterior de Bulgaria).

Luate separat, fiecare provocare nu produce nimic mai mult decât retorică din partea Occidentului, dar se depășesc noi limite și Rusia devine mai îndrăzneață.

O felie tot mai mare

Putin se pricepe la asta. El a folosit cu măiestrie tactica „feliei de salam” în 2014, cu invazia „omuleților verzi” în Crimeea, o serie de tactici militare și diplomatice ambigue pentru a prelua controlul.

Întârzierea confuză a Occidentului în a răspunde a pecetluit soarta Crimeei.

Acum, tocmai a luat o felie mai mare de salam cu atacurile sale cu drone asupra Poloniei.

Acestea sunt, desigur, un test al disponibilității NATO de a-și îndeplini obligațiile prevăzute la articolul 5.

Rusia a atacat un stat membru, iar aliații cred că a făcut-o în mod deliberat.

Va declanșa NATO mecanismul „toți pentru unul, unul pentru toți” în apărarea Poloniei și va ataca Rusia? Nu este foarte probabil.

Dar lipsa unei reacții denotă slăbiciune. Putin va vedea rezultatele testului său și va plănui următoarea provocare.

Vorbe, vorbe. – dar acțiuni?

Ne putem aștepta la multe discuții despre sancțiuni, dar nu trebuie să uităm că acestea nu au reușit să împiedice invazia și nici să convingă Rusia să renunțe la ea.

Singurele sancțiuni care ar putea avea efect sunt cele pe care președintele SUA refuză să le aprobe – asupra comerțului cu petrol al Rusiei.

Deci, în ce fel dronele sunt un avertisment? Ei bine, ele ridică o întrebare.

Vladimir Putin întreabă Occidentul dacă dorește cu adevărat să se implice mai mult în acest conflict cu propriile forțe. Europenii iau în considerare trimiterea de trupe în Ucraina după un eventual armistițiu.

Dacă acest ultim atac este incomod, complicat și greu de contracarat în acest moment, ce se va întâmpla dacă Rusia va folosi tactici hibride?

Avertismentul Rusiei

Metodele ambigue la care rușii excelează ar putea complica foarte mult viața alianței dacă aceasta se implică în Ucraina.

Gândiți-vă de două ori înainte de a vă angaja trupele, avertizează Rusia Occidentul.

Europa ar putea face mai mult. Ar putea înceta să mai cumpere energie din Rusia, pe care încă o importă în mod surprinzător, în valoare de peste 20 de miliarde de euro pe an, conform ultimelor estimări.

Ar putea folosi avantajul său economic masiv (de 20 de ori mai mare decât cel al Rusiei, și asta înainte de război) pentru a face mai mult în vederea finanțării apărării Ucrainei.

Atâta timp cât nu face niciuna dintre aceste lucruri, ne putem aștepta la alte felii chinuitoare de salam, încheie analistul Sky.