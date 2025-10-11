Suspendat 4 ani pentru dopaj, un jucător de tenis a dat vina pe un sărut

Jucătorul profesionist de tenis Goncalo Oliveira a fost suspendat patru ani după ce a picat un test antidoping la metamfetamină. Sportivul din Venezuela a explicat că totul a plecat de la un sărut, dar ITIA (Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului) nu l-a crezut.

Goncalo Oliveira spune că un sărut l-a contaminat cu metamfetamină: ITIA nu l-a crezut

Un sărut i-a schimbat viața. Sau cel puțin asta susține Goncalo. Jucătorul din Venezuela s-a apărat spunând că un sărut l-a contaminat, de aici și testul său pozitiv la metamfetamină.

După ce probele A și B au indicat prezența substanței interzise, ITIA a dispus o suspendare de patru ani pentru Oliveira (sportiv în vârstă de 30 de ani).

Testul antidoping a fost efectuat la turneul ATP Challenger din Manzanillo, Mexic, în noiembrie 2024.

Sportivul a fost suspendat provizoriu începând din luna ianuarie a acestui an, iar tribunalul independent care i-a audiat cazul a indicat că nu există dovezi convingătoare că dopajul ar fi fost unul neintenționat.

În aceste condiții, Goncalo va putea reveni pe teren în data de 16 ianuarie 2029.

Nu este însă primul caz de acest fel din sport, în care sportivii dau vina pe un sărut pentru contaminarea lor și implicit apariția unui test antidoping pozitiv.

Scrimera franceză Ysaora Thibus a fost suspendată inițial, în 2024 dar a fost ulterior achitată.

Curtea de Arbitraj Sportiv a admis că substanța i-a fost transmisă printr-un sărut de partenerul ei. Ysaora a putut participa la JO de la Paris, din vara anului trecut.

De asemenea, Richard Gasquet a fost protagonistul unui eveniment similar. În 2009, Tribunalul Federaţiei Internaţionale de Tenis a decis că francezul a consumat accidental cocaină, după ce a sărutat o femeie într-un club de noapte.

Gasquet a fost exonerat și a putut reveni în circuit.