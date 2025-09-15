Suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii

Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk refuză să colaboreze cu anchetatorii, a comunicat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, informează luni agenția de știri dpa.

„Suspectul nu a colaborat până acum”, a declarat Spencer Cox pentru NBC.

Cox a spus că suspectul în vârstă de 22 de ani provine dintr-o familie conservatoare, dar are o „ideologie de stânga” şi a petrecut mult timp pe „deep şi dark web, cultura Reddit şi alte astfel de locuri întunecate”. El a adăugat că reţelele sociale au jucat „un rol direct în absolut fiecare asasinat şi tentativă de asasinat pe care le-am văzut în ultimii cinci, şase ani”, transmite Agerpres.

Guvernatorul statului Utah a mai informat că suspectul avea o relaţie romantică cu colegul său de cameră, „care face tranziţia de la bărbat la femeie”. Acesta colaborează cu autorităţile şi a fost „şocat” de incident, a spus guvernatorul din Utah.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat miercuri în gât în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem şi a murit ulterior din cauza rănilor.

Funcţionarii de stat au descris cazul drept un asasinat politic şi au spus că vor solicita pedeapsa capitală.

Charlie Kirk nu ocupa o funcţie publică în urma unor alegeri, dar a reprezentat o forţă puternică în politica conservatoare la nivel local, conducând organizaţia de tineret Turning Point USA, găzduind un podcast popular şi atrăgând milioane de următori pe reţelele sociale.

Turning Point USA a declarat că pe 21 septembrie va organiza o ceremonie în memoria lui Charlie Kirk pe un stadion cu 60.000 de locuri din apropiere de Phoenix.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a indicat că ar putea participa la înmormântarea lui Kirk.

Procurorii se pregătesc să prezinte acuzaţii, iar directorul FBI, Kash Patel, este aşteptat să răspundă la întrebări în legătură cu acest caz în cadrul unei audieri în Congres în următoarele zile.