SURSE Variantă discutată de partidele din coaliția de guvernare pentru Reforma administrației: Plafon maxim de cheltuieli cu salariile în loc de reducerea numărului de angajați

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O variantă discutată în coaliția de guvernare vizează plafonarea cheltuielilor de salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul unei reduceri efective cu 10% a posturilor ocupate, respectiv circa 13.000 de angajați, au declarat pentru G4Media surse apropiate discuțiilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor citate, USR nu exclude o astfel de variantă, pornind de la considerentul că primăriile care își pot autofinanța cheltuielile cu salariile ar trebui să beneficieze de un alt grad de libertate comparativ cu cele care sunt dependente de sumele primite de la bugetul de stat.

Potrivit surselor citate, liderii coaliției de guvernare urmează să se întâlnească miercuri, de la ora 10,00, o reuniune a coaliției fiind programată la ora 11,00.

Pe agenda coaliției figurează și majorarea cotei de TVA în industria HORECA din ianuarie 2026, solicitată de Comisia Europeană. Sursele citate au precizat că Bucureștiul a reușit să obțină o temporizare în privința acestei solicitări, dar Bruxelles-ul solicită în continuare să nu mai existe atâtea cote diferențiate de TVA în România.

La începutul lunii septembrie, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat la negocierile de la Palatul Cotroceni o propunere alternativă de reformă în administrația locală, după ce duminică a respins, alături de UDMR, propunerea premierului Ilie Bolojan.

Propunerea PSD prevede o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru ani, spre deosebire de planul lui Bolojan, care a cerut o reducere rapidă de la 1 ianuarie 2026 cu 10% sau 15% a angajaților din local, după cum arată informațiile remise de PSD redacției G4Media.

Președintele Nicușor Dan a organizat o întâlnire de aproape trei ore la Cotroceni cu liderii celor patru partide din coaliție, după blocajul legat de reforma administrației locale, când premierul Ilie Bolojan a avertizat că va demisiona dacă partidele nu îi vor accepta propunerile.

Liderii PSD și PNL au declarat după discuțiile de la Cotroceni că și-au asumat noi negocieri, timp de două săptămâni, pentru a debloca situația. În plus, premierul Bolojan a anunțat că e nevoie și de o reformă a administrației centrale – ministere, agenții guvernamentale.