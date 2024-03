SURSE Ligia Deca, discuție cu premierul Ciolacu după scandalul cu acuzațiile de viol de la școala „Nicolae Titulescu” / Directoarea școlii va fi demisă

Update Ora 13.10: Directoarea Școlii Nicolae Titulescu, Iudita Popteanu, va fi demisă în cursul zilei de marți, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

Potrivit surselor citate, din discuția premierului Ciolacu cu ministrul Deca a reieșit că directoarea școlii nu mai poate rămâne pe funcție, în condițiile în care nu a informat nici inspectoratul, nici direcția pentru protecția copilului și nici nu a făcut anchetă internă, după cazurile de abuz sexual.

Știrea inițială: Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost chemată de către premierul Nicolae Ciolacu pentru o discuție la Guvern, după scandalul cu acuzațiile de viol de la școala „Nicolae Titulescu” din București, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

Potrivit acestora, discuția va avea loc la ora 12.00.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat, anterior, că va trimite Corpul de control al ministerului la Şcoala „Nicolae Titulescu”, unde un copil ar fi fost abuzat sexual de un coleg, pentru a avea şi un punct de vedere suplimentar, transmite Agerpres.

„Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificaţi, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut un control la faţa locului. Ne-a remis un raport în această dimineaţă. În plus, am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de control al Ministerului Educaţiei pentru a avea şi un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a declarat Deca, la conferinţa de închidere a proiectului „Consolidarea guvernanţei învăţământului preuniversitar din România”.

Potrivit ministrului, raportul conţine o serie de constatări privind neinformarea unor entităţi care ar fi trebuit să fie sesizate în acest caz.

„A fost un raport întocmit rapid, tocmai pentru a avea un prim răspuns. Există o serie întreagă de constatări care ţin de neinformarea unor entităţi care trebuiau informate despre aceste cazuri, de exemplu Consiliul de administraţie al şcolii sau comisia care ar trebui să vizeze cazurile de violenţă. De aceea, pentru a avea o imagine cât mai completă şi cât mai profesionist documentată, am solicitat ca Corpul de control al Ministerului Educaţiei să meargă să facă un control acolo, atât la şcoală, cât şi la inspectorat”, a arătat Deca.

Ligia Deca a menţionat că Ministerul Educaţiei a aflat din presă despre subiect. „Ministerul Educaţiei nu a fost notificat de şcoală sau de inspectorat. Am aflat din presă despre acest subiect”, a subliniat ea.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București face o anchetă în privința acuzațiilor privind un caz de abuz sexual la Școala Nicolae Titulescu din București. Părinții unui copil acuză că acesta ar fi fost violat de două ori de colegi în toaleta unității de învățământ. Zeci de părinți au protestat, luni, în fața școlii, iar o echipă a Ministerului Educației și Inspectoratului Școlar București a sosit acolo pentru un control. Detalii aici.