Danemarca va elimina taxele pe cafea şi ciocolată pentru a veni în sprijinul gospodăriilor afectate de creşterea preţurilor la alimente

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul danez a anunţat vineri eliminarea taxelor pe cafea şi ciocolată, aceasta din urmă acoperind mai multe dulciuri, pentru a veni în spirjinul gospodăriilor afectate de creşterea preţurilor la alimente, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am ales ceva ce are un efect imediat asupra danezilor, care pot resimţi imediat că au mai mulţi bani la dispoziţie”, a explicat vicepremierul Troels Lund Poulsen, care este şi Ministrul Apărării şi şeful partidului liberal.

După această eliminare, pachetul de cafea vândut în Danemarca va costa cu cinci coroane mai puţin (66 eurocenţi).

Considerat cel mai vechi impozit din Danemarca, taxa pe ciocolată se aplică tuturor produselor care conţin cacao, dar şi dulciurilor, fructelor confiate şi gumei de mestecat. Această taxă variază între 3 şi 3,5 euro, în funcţie de conţinutul de zahăr al alimentului.

Potrivit datelor statistice naţionale, în luna iulie, preţul ciocolatei a înregistrat o creştere de 25,3% în ritm anual în Danemarca. La rândul său, cafeaua s-a scumpit cu 35,5%. Per total, preţurile alimentare au înregistrat un salt de 6,5% în ritm anual.

Eliminarea acestor taxe ar urma să se traducă printr-un minus de 2,4 milioane de coroane (321 milioane de euro) pentru finanţele publice ale Danemarcei.