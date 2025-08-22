G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Danemarca va elimina taxele pe cafea şi ciocolată pentru a veni în…

Foto: 345330494 © Alexkane1977vi | Dreamstime.com

Danemarca va elimina taxele pe cafea şi ciocolată pentru a veni în sprijinul gospodăriilor afectate de creşterea preţurilor la alimente

Articole22 Aug 0 comentarii

Guvernul danez a anunţat vineri eliminarea taxelor pe cafea şi ciocolată, aceasta din urmă acoperind mai multe dulciuri, pentru a veni în spirjinul gospodăriilor afectate de creşterea preţurilor la alimente, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am ales ceva ce are un efect imediat asupra danezilor, care pot resimţi imediat că au mai mulţi bani la dispoziţie”, a explicat vicepremierul Troels Lund Poulsen, care este şi Ministrul Apărării şi şeful partidului liberal.

După această eliminare, pachetul de cafea vândut în Danemarca va costa cu cinci coroane mai puţin (66 eurocenţi).

Considerat cel mai vechi impozit din Danemarca, taxa pe ciocolată se aplică tuturor produselor care conţin cacao, dar şi dulciurilor, fructelor confiate şi gumei de mestecat. Această taxă variază între 3 şi 3,5 euro, în funcţie de conţinutul de zahăr al alimentului.

Potrivit datelor statistice naţionale, în luna iulie, preţul ciocolatei a înregistrat o creştere de 25,3% în ritm anual în Danemarca. La rândul său, cafeaua s-a scumpit cu 35,5%. Per total, preţurile alimentare au înregistrat un salt de 6,5% în ritm anual.

Eliminarea acestor taxe ar urma să se traducă printr-un minus de 2,4 milioane de coroane (321 milioane de euro) pentru finanţele publice ale Danemarcei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Danemarca vrea să elimine cota de TVA la cărţi pentru a încuraja lectura

Articole20 Aug • 185 vizualizări
0 comentarii

Zelenski a primit mesaje de susţinere din partea Franţei, Danemarcei şi Estoniei

Articole9 Aug • 462 vizualizări
0 comentarii

Trei adolescenţi au fost arestaţi, iar unul de 15 ani plasat în detenţie provizorie în sudul Danemarcei, după ce au planificat un atac armat într-o şcoală la Kolding

Articole8 Aug • 273 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.