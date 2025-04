Surpriză mare la Crucible: Stuart Bingham, fost campion mondial, eliminat din calificările CM de snooker

Campion mondial în urmă cu zece ani, Stuart Bingham nu va fi prezent pe tabloul principal al CM de snooker din 2025. Ocupant al locului 19 în lume, Stuart a fost învins surprinzător de Michael Holt, scor 10-6. Meciul a făcut parte din turul al treilea al calificărilor de la Cricible.

În urmă cu 10 ani, Bingham reușea să ridice trofeul la Crucible: trecea în marea finală cu 18-15 de Shaun Murphy.

Prezentul nu este la fel de glorios pentru jucătorul în vârstă de 48 de ani, Bingham fiind eliminat în turul al treilea al calificărilor pentru Campionatul Mondial.

Locul 79 în clasamentul mondial, Holt a prins o zi fantastică, el lăsându-l de multe ori fără replică pe mult mai titratul său adversar.

Michael Holt (46 de ani) a reușit break-uri de 77, 61, 74, 60, 94, 62, 65, 82, 80 și 130 de puncte. De cealaltă parte, Bingham a produs break-uri de 55, 70, 93, 98, 64 și 133 de puncte.

Nu a fost suficient pentru a evita eliminarea prematură din competiție.

„Crucible e un loc special în care să joci snooker. Nu uiţi niciodată meciurile de aici, fie că învingi sau pierzi. E un adevărat tur de forţă, pentru că trebuie să îţi goleşti mintea şi să îţi setezi un singur obiectiv: să ajungi primul la 10.

Este un rezultat mare, mai ales că la finalul lui 2022 îmi pierdusem statutul de jucător profesionist. A fost un munte de cucerit pentru a reveni, nu am avut vreo garanţie că voi mai putea juca la cel mai înalt nivel”, a spus Michael Holt pentru Eurosport, după victoria de luni seara.

Calificări, turul al treilea, rezultate consemnate luni

