Ronnie O’Sullivan pune frână entuziasmului fanilor înainte de CM de snooker: „Aș fi fericit să câștig un meci”

Mai sunt doar câteva zile până la startul Campionatului Mondial de snooker, iar marea incertitudine rămâne legată de participarea lui Ronnie O’Sullivan. Multiplul campion mondial a oferit un interviu pentru The Sun Sport, dar nu a lămurit dacă va participa sau nu la Crucible. S-a mulțumit doar să precizeze că „ar fi fericit și dacă ar câștiga un meci”, lăsând astfel ușa deschisă asupra unei prezențe la Crucible.

Lumea snookerului vorbește din plin despre Ronnie O’Sullivan (49 de ani). Așa a fost până la urmă de zeci de ani, iar „Racheta” încă nu știe 100% dacă va participa la Campionatul Mondial care bate la ușă.

Într-un interviu pentru The Sun Sport, Ronnie a oferit semnale pozitive în legătură cu o posibilă participare, dar i-a avertizat pe fani că nu este în momentul în care să spere la vreo minune dacă se va afla la masa de joc de la Crucible.

„Încă știu că pot juca, am energia și foamea pentru snooker. În 2013 aveam o încredere reală în jocul meu (n.r. după o pauză îndelungată, a revenit și a cucerit titlul mondial). Acum? Aș fi norocos să fiu în top 32”, spune O’Sullivan.

Ronnie lipsește din circuit de luni bun, el ratând rând pe rând multe c

ompetiții importante. Dacă totuși va participa, el se va duela în runda inaugurală cu un sportiv venit din calificări. Meciul va debuta în data de 22 aprilie.

„Dacă mă voi prezenta la Sheffield și voi câștiga o partidă, aș spune că este o victorie uriașă pentru mine.

Sunt atât de mulți jucători buni în acest moment, iar nivelul este unul foarte ridicat. Concluzia este că trebuie să fiu bun pentru a putea concura cu cei mai buni”, a concluzionat Ronnie O’Sullivan.

Ronnie O’Sullivan opens up on his ‘appalling’ form ahead of snooker comeback at Crucible 😯:

🗣️ “I’m laughing because I just feel like it’s so absurd in many ways. I would be happy to win a match.

“There are so many good players around and the standard is very, very good.” pic.twitter.com/cRGuCGdoJR

— Sun Sport (@SunSport) April 13, 2025