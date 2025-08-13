G4Media.ro
Firmele care activează în România vor fi obligate să aibă cont la…

o femeie foloseste un card la un bancomat
Sursa foto: Freepik / Dragana_Gordic

Firmele care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar. Măsura, implementată în condiţiile în care sute de mii de companii lucrează numai cu cash

13 Aug

Societăţile comerciale care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar. Măsura, care face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale, este propusă în condiţiile în care aproape 700.000 de companii lucrează numai cu cash, multe dintre acestea având datorii către bugetul de stat, transmite News.ro.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă şi, bineînţeles, nici card. Şi am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relaţii cu nicio bancă şi nu fac niciun fel de rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligaţia prin care persoanele juridice să deţină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligaţia pentru bănci să deschidă cel puţin un cont pentru acele companii”, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că măsura propusă are ca rol „creşterea transparenţei şi trasabilităţii operaţiunilor de încasare şi plată în relaţiile comerciale dintre operatori” şi nu vizează persoanele fizice.

„Persoanele fizice, bineînţeles, sunt libere să folosească şi cash, şi card, nu există vreo obligaţie aici. Dar dacă vorbim de persoane juridice şi dacă vorbim de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj şi nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a mai spus Nazare.

  1. Card de ce? Ca sa mai faca Visa si MasterCard (firme americane) niste comisioane?

  2. De unde are asta date nu stiu. Firmele deja sunt obligate sa aibe cont in banca de vreo 2 ani. Ca are cifra de afaceri de 3 lei sau un miliard de lei trebuie sa aibe cont in banca. Ca nu prea incaseaza prin banca de la clienti e alta poveste.

