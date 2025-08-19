G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Surpriză în tenisul românesc: Horia Tecău nu mai este antrenorul echipei de…

Horia Tecau si-a anunatat demisia din functia de antrenor al echipei României de Billie Jean King Cup.
Horia Tecău / Sursa foto: captură YouTube

Surpriză în tenisul românesc: Horia Tecău nu mai este antrenorul echipei de Billie Jean King Cup a României

Sportz19 Aug 0 comentarii

Horia Tecău a anunțat marți că nu mai este antrenorul echipei de Billie Jean King Cup a României (fostă FedCup). Fără să explice motivele retragerii, fostul loc 2 ATP la dublu se desparte de funcția pe care a ocupat-o în ultimii trei ani de zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!”, a precizat Horia Tecău pe contul personal de Instagram.

Tecău a postat alături de respectivul text o fotografie în care apare alături de Gabriela Ruse, Anca Todoni, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Monica Niculescu.

În vârstă de 40 de ani, Tecău a preluat funcția de antrenor al echipei României în primăvara anului 2022.

Sub comanda lui Tecău, România s-a calificat la turneul final al competiției de la Malaga, din 2024. Tricolorele au fost eliminate în optimi de Japonia, scor 1-2.

În acest an, România a pierdut clar ambele meciuri jucate în Grupa A a calificărilor: 0-3 cu Japonia și 0-3 cu Canada. Tricolorele au ratat astfel prezența la turneul final al competiției.

După ce a pierdut ambele meciuri, România va evolua în noiembrie în playoff-ul pentru preliminariile turneului final din 2026.

Monica Niculescu (37 de ani) ar putea reprezenta o variantă pentru înlocuirea lui Horia: este foarte apropiată de fetele din echipa națională, a jucat mult pentru România, știe ce înseamnă duelurile din Billie Jean King Cup și a fost mereu responsabilă cu buna dispoziție la lotul național.

Rămâne de văzut care va fi decizia pe care o va lua Federația Română de Tenis.

Despre Horia Tecău

Horia Tecău a fost cel mai sus pe locul 2 în ierarhia de dublu a ATP, în noiembrie 2015.

A câștigat în carieră 38 de titluri, iar două dintre acestea au fost de Grand Slam: Wimbledon 2015 și US Open 2017.

Mai are, de asemenea, un titlu major la dublu mixt: Australian Open 2012.

Din premiile din tenis a câștigat în carieră $5.882.695.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.