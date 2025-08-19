Surpriză în tenisul românesc: Horia Tecău nu mai este antrenorul echipei de Billie Jean King Cup a României

Horia Tecău a anunțat marți că nu mai este antrenorul echipei de Billie Jean King Cup a României (fostă FedCup). Fără să explice motivele retragerii, fostul loc 2 ATP la dublu se desparte de funcția pe care a ocupat-o în ultimii trei ani de zile.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!”, a precizat Horia Tecău pe contul personal de Instagram.

Tecău a postat alături de respectivul text o fotografie în care apare alături de Gabriela Ruse, Anca Todoni, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Monica Niculescu.

În vârstă de 40 de ani, Tecău a preluat funcția de antrenor al echipei României în primăvara anului 2022.

Sub comanda lui Tecău, România s-a calificat la turneul final al competiției de la Malaga, din 2024. Tricolorele au fost eliminate în optimi de Japonia, scor 1-2.

În acest an, România a pierdut clar ambele meciuri jucate în Grupa A a calificărilor: 0-3 cu Japonia și 0-3 cu Canada. Tricolorele au ratat astfel prezența la turneul final al competiției.

După ce a pierdut ambele meciuri, România va evolua în noiembrie în playoff-ul pentru preliminariile turneului final din 2026.

Monica Niculescu (37 de ani) ar putea reprezenta o variantă pentru înlocuirea lui Horia: este foarte apropiată de fetele din echipa națională, a jucat mult pentru România, știe ce înseamnă duelurile din Billie Jean King Cup și a fost mereu responsabilă cu buna dispoziție la lotul național.

Rămâne de văzut care va fi decizia pe care o va lua Federația Română de Tenis.

Despre Horia Tecău

Horia Tecău a fost cel mai sus pe locul 2 în ierarhia de dublu a ATP, în noiembrie 2015.

A câștigat în carieră 38 de titluri, iar două dintre acestea au fost de Grand Slam: Wimbledon 2015 și US Open 2017.

Mai are, de asemenea, un titlu major la dublu mixt: Australian Open 2012.

Din premiile din tenis a câștigat în carieră $5.882.695.