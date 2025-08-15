Summitul Puțin – Trump. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? În timp ce Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici. Componenta economică atrage atenţia

Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, remarcă The Guardian şi Sky News, citate de News.ro.

Pentru ucraineni, spectacolul întâlnirii dintre Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska va fi respingător. Omul din spatele invaziei neprovocate a ţării lor este onorat cu o revenire pe scena mondială de către liderul unei ţări care ar fi trebuit să fie aliata lor. Se simt trădaţi, dar nu sunt surprinşi. În fiecare etapă, Trump a fost de partea Rusiei sau, cel puţin, i-a acordat prezumţia de nevinovăţie, scrie Sky News.

Putin îşi ia în Alaska o echipă de „grei” ai afacerilor externe, experţi în a-şi învinge adversarii în negocieri. În schimb, potrivit Financial Times, la Casa Albă a lui Trump nu mai există niciun specialist în Rusia. Preşedintele american a apreciat întotdeauna loialitatea mai mult decât experienţa, iar mulţi din Kiev şi din Occident sunt îngrijoraţi de lipsa experţilor cu experienţă în Rusia care să aibă o influenţă reală la Casa Albă.

Preşedintele Trump a ameninţat cu sancţiuni severe împotriva Rusiei în termen de 50 de zile dacă Rusia nu va accepta un acord. Părea că era pe punctul de a le impune înainte de a-l lăsa pe Putin să scape din nou. Este clar că Putin are un fel de influenţă asupra preşedintelui american, în mintea ucrainenilor şi a multor altora.

Ucraina vrea trei lucruri de la aceste negocieri: un armistiţiu, garanţii de securitate şi reparaţii de război. În acest moment, nu este clar dacă vor obţine vreunul dintre acestea.

Potrivit Sky News, ucrainenii şi aliaţii lor europeni sunt consternaţi de diplomaţia naivă şi stângace care a precedat această întâlnire dintre Putin şi Trump.

Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, care a demonstrat o stăpânire haotică a dosarului său şi o credulitate uluitoare faţă de ruşi. Fostul şef al serviciilor secrete britanice, Sir Alex Younger, l-a descris ca fiind complet depăşit de situaţie. Trump, spune el, este manipulat de Putin.

Există o neînţelegere fundamentală a conflictului care stă la baza modului în care administraţia Trump îl gestionează. Witkoff şi preşedintele îl privesc din perspectiva imobiliară. Dar niciodată nu a fost vorba despre teritoriu. Vladimir Putin a afirmat foarte clar că existenţa Ucrainei ca entitate democratică suverană nu poate fi tolerată. El nu a pretins că şi-a schimbat părerea în această privinţă. Ucrainenii ştiu acest lucru şi se tem că orice acord încheiat în Alaska va fi folosit de Putin pentru a-şi atinge scopul final.

Putin îşi aduce loialişti ai vechii gărzi şi tineri oameni de afaceri influenţi pentru a se întâlni cu cei mai de încredere consilieri ai lui Trump. Asta sugerează dorinţa lui Putin de a-l curta pe Trump şi de a-i oferi stimulente financiare pentru a se alia Moscovei în problema Ucrainei, comentează The Guardian.

În cele din urmă, însă, summitul se va reduce la o întâlnire faţă în faţă între cei doi lideri – iar a-l pune pe Trump singur într-o cameră cu Putin a fost întotdeauna o afacere imprevizibilă şi potenţial periculoasă, notează cotidianul britanic.

CINE FACE PARTE DIN DELEGAŢIA RUSĂ

În vârstă de 75 de ani, ministrul de externe Serghei Lavrov ocupă această funcţie din 2004, fiind unul dintre cei mai longevivi diplomaţi de rang înalt din lume. Cunoscut pentru vocea sa gravă şi conferinţele de presă combative, Lavrov a jucat un rol central în elaborarea şi apărarea politicii externe a Moscovei, de la războiul din Irak până la anexarea Crimeei şi invazia pe scară largă a Ucrainei. Diplomat de carieră, care s-a alăturat serviciului diplomatic sovietic în 1972, a petrecut un deceniu ca ambasador al Rusiei la Naţiunile Unite înainte de a prelua funcţia actuală. Considerat cândva în capitalele occidentale un diplomat pragmatic şi extrem de capabil, Lavrov a adoptat un ton din ce în ce mai conflictual şi, uneori, beligerant, în tandem cu politica radicalizată a Kremlinului lui Putin. El a venit în Alaska purtând ostentativ un pulover pe care scria mare „URSS”.

Iuri Uşakov, consilierul lui Putin de politică externă, este mai bătrân decât preşedintele, are 78 de ani, şi este un consilier prezidenţial veteran şi unul dintre cei mai de încredere ai liderului de la Kremlin. Diplomat de carieră, vorbitor fluent de engleză, el are o lungă experienţă cu Washingtonul, unde a fost ambasadorul al Rusiei timp de zece ani, între 1998 şi 2008. Cunoscut pentru comportamentul său calm şi memoria instituţională profundă, Uşakov a fost strategul din culise, coordonând angajamentele internaţionale ale lui Putin şi furnizând frecvent presei de stat punctele de vedere ale preşedintelui.

Ministrul apărării, Andrei Belousov, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre puţinii tehnocraţi care au ajuns în funcţii de top din domeniul securităţii la Kremlin. Numirea sa surprinzătoare în 2024, în locul lui Serghei Şoigu, care ocupa funcţia de mult timp, a fost văzută ca o încercare a Kremlinului de a reduce corupţia din forţele armate şi de a accelera transformarea economiei militarizate a Rusiei într-o economie de război pe scară largă, care se extinde acum într-un ritm de două cifre. Economist de formaţie, contemporanii îl descriu pe Belousov ca un tehnocrat profund religios şi loial, care păstrează icoane ortodoxe şi cărţi teologice în biroul său modest.

La 50 de ani, Kirill Dmitriev, şeful Fondului rus pentru investiţii directe, este un nou venit în cercurile Kremlinului, dar s-a impus ca un operator cheie între Moscova şi administraţia Trump, orientată spre afaceri. Educat în SUA, cu studii la Universitatea Stanford şi la Harvard Business School, Dmitriev conduce fondul suveran de investiţii al Kremlinului, în valoare de 10 miliarde de dolari, şi s-a lăudat în mod deschis cu legăturile sale cu elitele de afaceri americane. Are legături personale cu familia lui Putin – soţia sa, Natalia Popova, este prietenă apropiată a uneia dintre fiicele preşedintelui. În Alaska, este de aşteptat ca el să prezinte planuri ambiţioase de cooperare economică şi de infrastructură în Arctica, tentându-l pe Trump cu perspectiva unei înţelegeri lucrative între cele două mari puteri. Ascensiunea rapidă a lui Dmitriev şi deschiderea sa faţă de Washington au destabilizat vechea gardă a Kremlinului, existând zvonuri despre tensiuni cu personalităţi de rang înalt din Ministerul de Externe, inclusiv cu Lavrov.

Ministrul finanţelor, Anton Siluanov, în vârstă de 62 de ani, ocupă această funcţie din 2011 şi este unul dintre principalii arhitecţi ai eforturilor Kremlinului de a menţine economia pe linia de plutire după invazia din Ucraina şi sancţiunile occidentale.Siluanov a fost însărcinat cu protejarea economiei ruse împotriva sancţiunilor şi a popularizat termenul de „economie fortăreaţă” în cercurile Kremlinului pentru a descrie această tendinţă de rezistenţă la sancţiuni. Însă, deşi sancţiunile nu au îngenunchiat economia Rusiei, creşterea economică a încetinit brusc, iar includerea surprinzătoare a lui Siluanov în delegaţia din Alaska semnalează prioritatea Moscovei de a asigura ridicarea restricţiilor occidentale ca parte a oricărui acord de pace, notează The Guardian.

CINE FACE PARTE DIN DELEGAŢIA AMERICANĂ

Cândva un critic fervent al lui Trump, secretarul de stat Marco Rubio, fost senator de Florida, în vârstă de 54 de ani, este acum unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai acestuia. De-a lungul timpului, influenţa lui Rubio a crescut, numirea sa în mai în funcţia de consilier interimar pentru securitate naţională făcându-l prima persoană după Henry Kissinger care deţine ambele funcţii simultan. Poziţia sa mai tradiţională şi agresivă faţă de China şi Rusia l-a transformat într-un interlocutor apreciat în Europa şi la Kiev, dar ar putea să-l pună în conflict cu vocile pro-Rusia din cercul restrâns al lui Trump.

JD Vance, mereu prezent în online şi subiect al unor meme-uri neîncetate, vicepreşedintele lui Trump în vârstă de 41 de ani a fost constant ridiculizat de criticii săi de la preluarea funcţiei. Cu toate acestea, în spatele ironiilor, el a exercitat o influenţă mult mai mare în această funcţie decât majoritatea predecesorilor săi, devenind o figură centrală în conturarea politicii externe a lui Trump, potrivit The Guardian. Vance a fost cel care l-a împins pe Volodimir Zelenski în confruntarea dezastruoasă de la Casa Albă din februarie, o ciocnire care ameninţa să deterioreze iremediabil relaţiile deja fragile dintre Washington şi Kiev. În opoziţie de lungă durată faţă de ajutorul american pentru Ucraina, Vance nu s-a străduit prea mult să-şi ascundă opiniile. Într-un interviu acordat în timpul campaniei pentru Senat din 2022, cu puţin timp înainte de invazia rusă, el a declarat fără menajamente: „Nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina, într-un fel sau altul”.

Trimisul special al lui Trump Steve Witkoff, în vârstă de 68 de ani, este un nume care provoacă fiori la Kiev şi în capitalele europene. Numit în 2025, el a devenit rapid interlocutorul de facto al lui Trump cu Putin, în ciuda faptului că nu are experienţă diplomatică. În interviuri anterioare, Witkoff – care călătoreşte la Kremlin singur şi fără interpreţi proprii – a repetat argumentele Moscovei cu privire la război şi a părut să legitimeze câştigurile teritoriale ale Rusiei în Ucraina. Fost avocat imobiliar din New York, devenit magnat imobiliar, Witkoff l-a cunoscut pe Trump în anii 1980, în timp ce lucra la una dintre tranzacţiile sale din Manhattan. Cei doi au rămas apropiaţi de atunci, Witkoff fiind extrem de loial preşedintelui.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în vârstă de 62 de ani, investitor miliardar şi donator republican de lungă durată, a devenit în mod discret una dintre cele mai influente figuri din cercul economic al lui Trump. Fost director de investiţii la Soros Fund Management, el a fost însărcinat să gestioneze abordarea haotică şi adesea imprevizibilă a lui Trump în ceea ce priveşte tarifele. În Alaska, Bessent este aşteptat să exploreze potenţiale stimulente economice şi acorduri de investiţii care ar putea fi oferite Moscovei în schimbul unor concesii – o reamintire a faptului că această întâlnire este la fel de mult despre bani cât este şi despre geopolitică.

Încă de la început, mandatul fostului prezentator de la Fox News şi veteran al armatei Pete Hegseth în funcţia de secretar al apărării al lui Trump a fost marcat de controverse. Numirea bărbatului de 45 de ani a atras atenţia asupra acuzaţiilor din trecut de comportament sexual inadecvat, consum excesiv de alcool la locul de muncă şi cererea de a interzice femeilor accesul în armată. Poziţia lui Hegseth a fost şi mai mult subminată când a trimis informaţii detaliate despre un atac planificat în Yemen către un grup privat de chat pe Signal, la care un jurnalist american fusese adăugat din greşeală. Legat de criticii săi de curente extremiste ale creştinismului de extremă dreapta, Hegseth şi-a păstrat totuşi funcţia, susţinut de loialitatea sa neclintită faţă de Trump. În conversaţiile cu aliaţii europeni, el a clarificat că Washingtonul nu mai este „concentrat în primul rând” pe securitatea europeană, afirmând că povara apărării Ucrainei va cădea din ce în ce mai mult pe Europa însăşi. Prezenţa lui Hegseth rămâne incertă, mass-media sugerând că s-ar putea să nu participe, menţionează The Guardian.