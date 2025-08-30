SUA trebuie să-și unească forțele cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Putin, afirmă miniștrii de externe ai UE

Statele Unite trebuie să colaboreze cu Europa pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin și a-l forța să negocieze încetarea războiului împotriva Ucrainei înainte de expirarea termenului impus de Donald Trump, au declarat sâmbătă miniștrii de externe ai UE, conform Politico. Apelul vine după ce președintele american Donald Trump a stabilit un termen limită pentru ca Vladimir Putin să se întâlnească cu omologul său ucrainean.

În drum spre o reuniune la Copenhaga, mai mulți miniștri europeni au enumerat noi sancțiuni ale UE, posibile tarife vamale împotriva exporturilor rusești, utilizarea activelor înghețate ale Moscovei și garanții de securitate ferme pentru Ucraina ca mijloace de a exercita presiuni asupra liderului rus și de a consolida poziția Kievului.

Însă ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, și alții au subliniat că, deși Europa va continua cu aceste inițiative, ele vor fi cu adevărat eficiente numai dacă Washingtonul se va alătura eforturilor de a exercita presiuni asupra lui Putin.

„Dacă în câteva zile, la sfârșitul perioadei de două săptămâni pe care i-a indicat-o președintelui [SUA] Donald Trump, Vladimir Putin continuă să se opună unei întâlniri la nivel înalt cu președintele Ucrainei, atunci va trebui să forțăm prin înăsprirea sancțiunilor – sancțiuni din partea Statelor Unite, dar și sancțiuni europene”, a declarat Barrot reporterilor la Copenhaga.

UE lucrează la un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează cel mai probabil sectoarele energetic și financiar, explorând în același timp posibilitatea introducerii de noi tarife împotriva exporturilor rusești pentru a pune presiune pe economia Moscovei, potrivit unui document consultat de Politico.

Dar astfel de acțiuni trebuie să fie susținute și de Statele Unite pentru a-l convinge pe Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, să accepte o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și, în cele din urmă, să accepte un armistițiu în războiul său împotriva Kievului, au declarat alți miniștri.

„În prezent lucrăm la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Cred că ar fi foarte important să putem face acest lucru împreună cu prietenii noștri transatlantici, în special cu Statele Unite”, a declarat ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen.

Pe 22 august, Trump a stabilit un termen limită de două săptămâni – cel mai recent dintr-o serie de termene limită – pentru ca Putin să accepte discuții directe cu Zelenski pentru a pune capăt războiului, amenințând cu consecințe în cazul în care conducătorul rus nu va respecta termenul. Însă liderii UE și-au exprimat scepticismul cu privire la probabilitatea ca această întâlnire să aibă loc, cancelarul german Friedrich Merz afirmând că este puțin probabil să se întâmple.