SUA și talibanii pregătesc un schimb de prizonieri, anunță emisarul american Adam Boehler
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban, relatează AFP, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„În legătură cu problema cetăţenilor deţinuţi în Afganistan şi Statele Unite, Adam Boehler a declarat că cele două ţări vor face schimb de prizonieri”, a relatat biroul viceprim-ministrului taliban Abdul Ghani Baradar, după întâlnire.
Nu a fost specificată nicio dată pentru acest schimb, care nu a fost comentat imediat de Washington.
Se crede că cel puţin un cetăţean american, Mahmood Habibi, este reţinut în Afganistan. Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informaţii despre locul unde se află, în timp ce talibanii neagă orice implicare în dispariţia sa din 2022.
În martie, un american, George Glezmann, fost mecanic de aeronave reţinut mai mult de doi ani de către talibani, a fost eliberat după o vizită a lui Boehler la Kabul.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia
China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie / Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.