SUA și talibanii pregătesc un schimb de prizonieri, anunță emisarul american Adam Boehler

Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban, relatează AFP, transmite Agerpres.

„În legătură cu problema cetăţenilor deţinuţi în Afganistan şi Statele Unite, Adam Boehler a declarat că cele două ţări vor face schimb de prizonieri”, a relatat biroul viceprim-ministrului taliban Abdul Ghani Baradar, după întâlnire.

Nu a fost specificată nicio dată pentru acest schimb, care nu a fost comentat imediat de Washington.

Se crede că cel puţin un cetăţean american, Mahmood Habibi, este reţinut în Afganistan. Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informaţii despre locul unde se află, în timp ce talibanii neagă orice implicare în dispariţia sa din 2022.

În martie, un american, George Glezmann, fost mecanic de aeronave reţinut mai mult de doi ani de către talibani, a fost eliberat după o vizită a lui Boehler la Kabul.