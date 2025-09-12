SUA propun sancțiuni extinse în cadrul G7 asupra energiei din Rusia pentru a pune capăt războiului: tarife masive asupra Chinei și Indiei / Șah pentru UE

Statele Unite își vor îndemna aliații din Grupul celor șapte state industrializate (G&) să impună tarife de până la 100% Chinei și Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc, într-un efort de a-l convinge pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. O astfel de măsură ar fi contrară principiilor fundamentale ale UE, mai ales după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a reiterat opoziția față de tarife, insistând că „tarifele sunt taxe” pentru consumatorii interni, după cum a relatat Politico.

SUA vor spune, de asemenea, țărilor din G7 că ar trebui să creeze o cale legală pentru a confisca activele suverane rusești înghețate și să ia în considerare confiscarea sau utilizarea principalului din aceste active pentru a finanța apărarea Ucrainei, potrivit unei propuneri americane văzute de Bloomberg. Marea majoritate a celor aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Moscovei se află în Europa.

Separat, oficiali americani de rang înalt au discutat cu omologii lor europeni ideea confiscării treptate a activelor înghețate ale băncii centrale a Rusiei, pentru a crește presiunea asupra Moscovei să intre în negocieri, potrivit unor surse familiare cu discuțiile, care au vorbit pentru Bloomberg sub protecția anonimatului.

Profiturile generate de aceste active sunt în prezent folosite pentru a acorda împrumuturi Ucrainei.

Canada, care deține președinția G7, a convocat vineri o întâlnire a miniștrilor de finanțe ai grupului pentru a „discuta măsuri suplimentare de creștere a presiunii asupra Rusiei și de limitare a mașinăriei sale de război”, potrivit unui comunicat.

Propunerea SUA solicită tarife secundare între 50% și 100% pentru China și India, precum și măsuri restrictive de comerț atât la importuri, cât și la exporturi, pentru a reduce fluxul de energie rusească și pentru a preveni transferul de tehnologii cu dublă utilizare către Rusia, potrivit documentului.

Președintele Donald Trump le-a spus oficialilor europeni că este dispus să impună noi tarife extinse asupra Indiei și Chinei pentru a-l forța pe Putin să vină la masa negocierilor cu Ucraina — dar numai dacă națiunile europene fac același lucru.

Trump a făcut această solicitare când a sunat în cadrul unei întâlniri cu oficiali americani și ai Uniunii Europene la Washington săptămâna aceasta, adăugând că SUA ar fi dispuse să copieze tarifele impuse de Europa asupra oricărei dintre aceste țări.

Propunerea ridică o provocare, având în vedere că mai multe state din UE, inclusiv Ungaria, au blocat sancțiuni mai stricte care vizează sectorul energetic al Rusiei. Astfel de măsuri ar necesita sprijinul tuturor statelor membre.

Sugestia lui Trump vine după ce termenul său pentru ca Putin să organizeze o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski a trecut fără niciun indiciu că liderul rus ar fi cu adevărat interesat de discuții directe de pace. În schimb, Moscova și-a intensificat campania de bombardamente asupra Ucrainei.

Propunerea lui Trump ar avea efecte dure asupra economiei UE

Impunerea de tarife asupra Indiei, cu care Bruxellesul este pe cale să încheie un acord comercial important, și asupra Chinei, la care economia sa deschisă este puternic expusă, ar echivala cu acte majore de auto-vătămare, a scris Politico vineri.

„Noi nu aplicăm tarife. Suntem un bloc comercial. Suntem exportatori. Exporturile sunt motorul economiei UE. Acesta este ADN-ul nostru”, a declarat Agathe Demarais, cercetător principal în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe.

„Este pur și simplu o modalitate prin care administrația Trump impune partenerilor săi o cerință nerealistă”, a adăugat Demarais. „Partenerii vor refuza, pentru că nu există nicio șansă ca UE să impună tarife, mai ales la un astfel de nivel, asupra Chinei și Indiei, iar apoi să spună: OK, partenerii noștri refuză să meargă mai departe, așa că nici noi nu putem merge mai departe.”

Un document de discuție recent prezentat de președinția daneză a Consiliului UE, văzut de POLITICO, a explorat dacă capitalele ar fi dispuse să impună tarife Moscovei ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului. Această idee, potrivit mai multor diplomați informați cu privire la discuții, nu a câștigat prea multă popularitate în rândul miniștrilor când a fost discutată luna trecută.

Președintele SUA a solicitat, de asemenea, Europei să înceteze achiziționarea de combustibili fosili din Rusia – Kremlinul utilizează veniturile pentru a-și plăti tancurile și trupele –, oferind un avantaj util liderilor UE care deja fac presiuni pentru încetarea totală a importurilor din această țară.