Polițist din Brașov anchetat după ce a fost înregistrat în timp ce lovește un tânăr care făcuse scandal într-un club

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov a declanşat o anchetă internă după ce în mediul online a apărut un videoclip în care un poliţist este surprins lovind un tânăr care provocase un scandal într-un local din municipiul reşedinţă, transmite Agerpres.

„Poliţia Braşov se dezice ferm de orice comportament care nu reflectă valorile şi principiile instituţiei pentru menţinerea climatului de siguranţă şi ordine publică. Mai mult decât atât, orice situaţie care ridică suspiciuni privind nerespectarea cadrului legal, profesional şi etic de către personalul propriu este cercetată de îndată, urmând ca deciziile să fie luate în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”, se precizează într-un comunicat remis vineri.

Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, când un echipaj de poliţie a fost direcţionat pentru a interveni, în urma primirii unui apel de urgenţă, la un scandal la un club din zona centrală a municipiului.

La faţa locului a fost identificat un bărbat, de 28 de ani, care s-ar fi manifestat violent atât în interiorul localului, cât şi faţă de personalul de securitate al acestuia, motiv pentru care poliţiştii l-au imobilizat şi l-au dus la sediul poliţiei, unde a fost sancţionat contravenţional, fiind deschis, de asemenea, un dosar penal.

În înregistrarea făcută publică în mediul online, unul dintre poliţiştii prezenţi la intervenţie este surprins lovindu-l cu piciorul pe tânărul de 28 de ani, care era deja încătuşat.